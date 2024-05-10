Освежающий смузи со шпинатом, зелёным виноградом, огурцом и семенами чиа: волшебный напиток для похудения

Смузи со шпинатом, виноградом и огурцом: полезный перекус

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Шпинат, зелёный виноград, огурец, лайм, мята и семена чиа — что ещё нужно для сытного смузи на завтрак?

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

К слову, шпинат богат клетчаткой, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а семена чиа являются волшебным средством для похудения.

Ингредиенты

1/2 стакана шпината

1 чашка огурца

1/2 стакана листьев мяты

1/2 стакана зелёного винограда

1 стакан воды

1 столовая ложка семян чиа

Приготовление

Вымойте шпинат, зелёный виноград вместе с листьями мяты. Смешайте в чаше блендера вместе с очищенным и нарезанным огурцом и водой. Подавайте смузи, посыпав семенами чиа сверху.