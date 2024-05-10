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Освежающий смузи со шпинатом, зелёным виноградом, огурцом и семенами чиа: волшебный напиток для похудения

Смузи со шпинатом, виноградом и огурцом: полезный перекус

0:47
Еда

Шпинат, зелёный виноград, огурец, лайм, мята и семена чиа — что ещё нужно для сытного смузи на завтрак?

Смузи со шпинатом, виноградом и огурцом: полезный перекус
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

К слову, шпинат богат клетчаткой, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а семена чиа являются волшебным средством для похудения.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана шпината
  • 1 чашка огурца
  • 1/2 стакана листьев мяты
  • 1/2 стакана зелёного винограда
  • 1 стакан воды
  • 1 столовая ложка семян чиа

Приготовление

Вымойте шпинат, зелёный виноград вместе с листьями мяты. Смешайте в чаше блендера вместе с очищенным и нарезанным огурцом и водой. Подавайте смузи, посыпав семенами чиа сверху.

ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ со шпинатом - заряд бодрости и энергии!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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