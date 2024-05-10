Освежающий смузи со шпинатом, зелёным виноградом, огурцом и семенами чиа: волшебный напиток для похудения

Шпинат, зелёный виноград, огурец, лайм, мята и семена чиа — что ещё нужно для сытного смузи на завтрак?
К слову, шпинат богат клетчаткой, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а семена чиа являются волшебным средством для похудения.
Вымойте шпинат, зелёный виноград вместе с листьями мяты. Смешайте в чаше блендера вместе с очищенным и нарезанным огурцом и водой. Подавайте смузи, посыпав семенами чиа сверху.
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