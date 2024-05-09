Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?

Какое наказание грозит за самодельные светодиодные лампы и ходовые огни в автомобиле?

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Установка самодельных светодиодных ламп и ходовых огней в автомобиле может обернуться неприятными последствиями для водителей. ГИБДД предупреждает, что светодиоды, не предусмотренные производителем, часто ослепляют встречных водителей, нарушая требования безопасности на дорогах.

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За это нарушение, в соответствии с частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, может грозить лишение водительских прав на срок до года и конфискация световых приборов.

Однако лишение прав применяется только в случае, если лампы излучают свет нестандартного цвета. В остальных случаях, когда цвет соответствует стандартной оптике, нарушителя ждет штраф в размере 500 рублей, согласно части 1 той же статьи.