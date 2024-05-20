62-летняя супруга Александра Малинина раскрыла секрет свой стройности в течение 10 лет

Жена Александра Малинина заявила, что её вес не меняется последние 10 лет

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена певца Александра Малинина в своем блоге рассказала, что её вес не меняется последние десять лет.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эммы Малининой в Инстаграм is licensed under public domain

62-летняя бизнесвумен призналась, что при росте 174 см ее вес составляет 62 килограмма.

Врач-гинеколог Эмма Малинина не раз говорила, что занимается спортом три раза в неделю. Она уверена, что лишний вес никак не связан с бодипозитивом, так как мешает организму нормально функционировать.

Сама женщина выбрала для себя идеальный вариант спортивной активности — одна интенсивная тренировка и две с растяжкой и нагрузкой.

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