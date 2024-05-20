Известный российский актер рассказал о минусах Парижа

Российский актер Иван Колесников в интервью журналу "Москвич Mag" заявил, что в Париже и других европейских городах очень много сумасшедших.
Он ответил на вопрос, чем Москва принципиально отличается от европейских мегаполисов в лучшую сторону.
"Во-первых, это чистота. Во-вторых, количество сумасшедших на квадратный метр в Москве гораздо меньше, чем в том же Париже", — считает Колесников.
Он отметил и то, что жители российской столицы с уважением относятся к своему городу. А сам он очень любит Москву, так как с ней связано очень многое, и не представляет своей жизни без нее.
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