Гоа vs Дикие собаки: власти Гоа борются с бездомными собаками после нападения на туристку

В Гоа стая диких собак напала на россиянку

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти индийского штата Гоа решили рассмотреть меры по борьбе с бездомными собаками на побережье после того, как видеообращение российской туристки вызвало широкий общественный резонанс.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Кристина, туристка из России, посетившая деревню Бенаулим в южном Гоа, столкнулась с проблемой бродячих собак. Она рассказала, что во время поездки на велосипеде попала в стаю агрессивных собак, которые окружили её и начали кусаться. Девушку удалось спасти только благодаря вмешательству местного рыбака.

Проблема бездомных собак является серьёзной для туристов и местных жителей. По словам министра туризма Гоа, эта проблема действительно существует и требует решения.

Одно из возможных решений — создание приютов для собак. Однако до этого необходимо найти временные меры, чтобы помочь животным, которым некому подкармливать и которые страдают от голода.

На данный момент решение проблемы возложено на компании, ответственные за уборку пляжей в Гоа. Хотя это решение временное, оно должно помочь устранить опасность, которую представляют эти животные для людей.