Гоа vs Дикие собаки: власти Гоа борются с бездомными собаками после нападения на туристку

Власти индийского штата Гоа решили рассмотреть меры по борьбе с бездомными собаками на побережье после того, как видеообращение российской туристки вызвало широкий общественный резонанс.
Кристина, туристка из России, посетившая деревню Бенаулим в южном Гоа, столкнулась с проблемой бродячих собак. Она рассказала, что во время поездки на велосипеде попала в стаю агрессивных собак, которые окружили её и начали кусаться. Девушку удалось спасти только благодаря вмешательству местного рыбака.
Проблема бездомных собак является серьёзной для туристов и местных жителей. По словам министра туризма Гоа, эта проблема действительно существует и требует решения.
Одно из возможных решений — создание приютов для собак. Однако до этого необходимо найти временные меры, чтобы помочь животным, которым некому подкармливать и которые страдают от голода.
На данный момент решение проблемы возложено на компании, ответственные за уборку пляжей в Гоа. Хотя это решение временное, оно должно помочь устранить опасность, которую представляют эти животные для людей.
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