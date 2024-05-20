Обнародована самая важная информация о беспородных кошках, которую стоит узнать

Эксперты рассказали о важных фактах о беспородных кошках

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вопреки распространенному мнению, беспородные кошки ничем не уступают своим породистым собратьям.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте разберемся, почему кот-дворняга — отличный выбор.

Преимущества беспородных кошек:

Во-первых, у беспородных кошек мягкий и дружелюбный характер, они сильно привязываются к своим владельцам.

Эти кошки умны, сообразительны и легко поддаются дрессировке.

Во-вторых, беспородные кошки отличаются крепким здоровьем и хорошим пищеварением, они непривередливы в еде. Кроме того, они лучше ловят мышей, чем породистые кошки.