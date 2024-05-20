Обнародована самая важная информация о беспородных кошках, которую стоит узнать

Вопреки распространенному мнению, беспородные кошки ничем не уступают своим породистым собратьям.
Давайте разберемся, почему кот-дворняга — отличный выбор.
Преимущества беспородных кошек:
Во-первых, у беспородных кошек мягкий и дружелюбный характер, они сильно привязываются к своим владельцам.
Эти кошки умны, сообразительны и легко поддаются дрессировке.
Во-вторых, беспородные кошки отличаются крепким здоровьем и хорошим пищеварением, они непривередливы в еде. Кроме того, они лучше ловят мышей, чем породистые кошки.
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