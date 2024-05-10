Туктамышева рассказала о своём отпуске там, где сейчас "лето-лето и 26 градусов вечером"

Фигуристка Туктамышева похвасталась теплом в Лиссабоне, где она сейчас отдыхает

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своём отпуске в Португалии.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спортсменка рассказала, что находится в Лиссабоне, где днём температура достигает 30 градусов по Цельсию, в то время как в России установилась холодная погода с снегом.

Туктамышева сообщила, что вышла в ресторан, чтобы насладиться вечерним видом на Лиссабон.

"Вышла в ресторан посмотреть на вечереющий Лиссабон. Сижу, жду друзей в кафешке при отеле. Здесь круто. А ещё здесь 26 градусов вечером, а днём даже до 30 поднимается. На эти три дня с погодой нам очень повезло. Мы прям ощущаем лето-лето", — написала Туктамышева в соцсетях.

Фигуристка выразила сочувствие тем, кто в данный момент столкнулся с холодом и снегом в России, добавив, что не может не поделиться своей радостью в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Туктамышева не принимала участия в официальных соревнованиях и решила взять паузу в своей спортивной карьере. В данный момент спортсменка наслаждаются отдыхом и новыми впечатлениями во время своего отпуска.

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