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Туктамышева рассказала о своём отпуске там, где сейчас "лето-лето и 26 градусов вечером"

Фигуристка Туктамышева похвасталась теплом в Лиссабоне, где она сейчас отдыхает

1:16
Спорт

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своём отпуске в Португалии.

Фигуристка Туктамышева похвасталась теплом в Лиссабоне, где она сейчас отдыхает
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спортсменка рассказала, что находится в Лиссабоне, где днём температура достигает 30 градусов по Цельсию, в то время как в России установилась холодная погода с снегом.

Туктамышева сообщила, что вышла в ресторан, чтобы насладиться вечерним видом на Лиссабон.

"Вышла в ресторан посмотреть на вечереющий Лиссабон. Сижу, жду друзей в кафешке при отеле. Здесь круто. А ещё здесь 26 градусов вечером, а днём даже до 30 поднимается. На эти три дня с погодой нам очень повезло. Мы прям ощущаем лето-лето", — написала Туктамышева в соцсетях.

Фигуристка выразила сочувствие тем, кто в данный момент столкнулся с холодом и снегом в России, добавив, что не может не поделиться своей радостью в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Туктамышева не принимала участия в официальных соревнованиях и решила взять паузу в своей спортивной карьере. В данный момент спортсменка наслаждаются отдыхом и новыми впечатлениями во время своего отпуска.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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