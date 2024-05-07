Туктамышева рассказала, где собирается провести летний отпуск

Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"

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Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась своими планами на предстоящий отпуск.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам спортсменки, в данный момент она ещё не определилась с конкретным местом своего летнего отдыха, но высказала желание посетить Португалию или Дубай.

"Какие планы на отпуск? Пока непонятно. В целом, поеду куда-нибудь, может, это будет Португалия, может быть, Дубай, планы грандиозные, как будет по реализуемости, мы посмотрим", — сказала Туктамышева в разговоре с "Чемпионатом".

Елизавета не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне, так как решила взять перерыв после двух сложных лет. Она сказала, что последние два года были для нее трудными, и она решила послушать себя и дать себе отдых.