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Татьяна Тарасова рассказала, кто для неё является главной фигуристкой: "Потому что очень долго и давно"

Тарасова рассказала, какую фигуристку считает главной в России сегодня

1:17
Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о главной российской фигуристке на сегодняшний день.

Тарасова рассказала, какую фигуристку считает главной в России сегодня
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она отметила Елизавету Туктамышеву, чемпионку мира и Европы 2015 года, серебряного призёра чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании.

В эфире YouTube-канала Надежды Стрелец Тарасова похвалила Туктамышеву за её умение сохранять свои способности в течение многих лет, и за то, что та постоянно совершенствуется. Она отметила, что спортсменка значительно улучшила своё хореографическое исполнение.

"Главная — Лиза Туктамышева, потому что очень долго и давно. Честь и хвала, что она сохраняет свои способности и возможности делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом. Хореографически она очень улучшилась", — сказала Тарасова.

В прошлом сезоне Туктамышева объявила о перерыве в своей профессиональной карьере, однако недавно она провела дебют в парном катании на шоу Ильи Авербуха "Кармен", выступив вместе с Александром Энбертом, серебряным призёром Олимпийских игр и бронзовым призёром чемпионата мира и Европы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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