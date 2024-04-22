Татьяна Тарасова рассказала, кто для неё является главной фигуристкой: "Потому что очень долго и давно"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о главной российской фигуристке на сегодняшний день.
Она отметила Елизавету Туктамышеву, чемпионку мира и Европы 2015 года, серебряного призёра чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании.
В эфире YouTube-канала Надежды Стрелец Тарасова похвалила Туктамышеву за её умение сохранять свои способности в течение многих лет, и за то, что та постоянно совершенствуется. Она отметила, что спортсменка значительно улучшила своё хореографическое исполнение.
"Главная — Лиза Туктамышева, потому что очень долго и давно. Честь и хвала, что она сохраняет свои способности и возможности делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом. Хореографически она очень улучшилась", — сказала Тарасова.
В прошлом сезоне Туктамышева объявила о перерыве в своей профессиональной карьере, однако недавно она провела дебют в парном катании на шоу Ильи Авербуха "Кармен", выступив вместе с Александром Энбертом, серебряным призёром Олимпийских игр и бронзовым призёром чемпионата мира и Европы.
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