Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, что на данный момент Этери Тутберидзе является главным тренером по фигурному катанию в России.
"Сегодня Этери Тутберидзе — главный тренер по фигурному катанию в стране. Даже нет разговора, конечно", — сказала Тарасова.
Тарасова утверждает, что у Этери нет конкурентов в стране, и все конфликты, связанные с тренерской деятельностью, решаются на соревнованиях, где Тутберидзе участвует.
Тарасова ранее также заявила, что российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой не суждено вернуться в большой спорт.
Под руководством Этери Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а серебряные медали Игр получили Евгения Медведева и Александр Трусов.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.