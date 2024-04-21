Татьяна Тарасова рассказала, кого считает главным тренером по фигурному катанию в России

Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, что на данный момент Этери Тутберидзе является главным тренером по фигурному катанию в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Сегодня Этери Тутберидзе — главный тренер по фигурному катанию в стране. Даже нет разговора, конечно", — сказала Тарасова.

Тарасова утверждает, что у Этери нет конкурентов в стране, и все конфликты, связанные с тренерской деятельностью, решаются на соревнованиях, где Тутберидзе участвует.

Тарасова ранее также заявила, что российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой не суждено вернуться в большой спорт.

Под руководством Этери Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а серебряные медали Игр получили Евгения Медведева и Александр Трусов.