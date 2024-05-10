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Ксения Собчак показала маму, Людмилу Нарусову, у могил бабушки и дедушки

Ксения Собчак показала маму на кладбище: дед дошёл до Берлина

1:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с мамой, сенатором Людмилой Нарусовой, которая пришла навестить могилы своих родителей на кладбище.

Ксения Собчак показала маму на кладбище: дед дошёл до Берлина
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак разместила в "Инстаграме"* фото мамы Людмилы Нарусовой. На снимке сенатор сидит у могилы умерших родственников.

Журналистка рассказала, что 9 мая в её семье принято вспоминать бабушку и дедушку, который воевал в ВОВ и дошёл до Берлина.

"Бабушка в 16 лет была угнана в плен. Они оба не любили говорить о тех годах, но всегда отмечали 9 мая. Дед надевал все ордена, парадную форму и обязательно шёл смотреть парад", — поделилась воспоминаниями Ксения.

Она отметила, что мир дался её родственникам большой ценой.

"Мир — это главная ценность, которую нам надо сохранить", — выразила своё мнение Собчак.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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