Ксения Собчак показала маму, Людмилу Нарусову, у могил бабушки и дедушки

Ксения Собчак поделилась фото с мамой, сенатором Людмилой Нарусовой, которая пришла навестить могилы своих родителей на кладбище.
Собчак разместила в "Инстаграме"* фото мамы Людмилы Нарусовой. На снимке сенатор сидит у могилы умерших родственников.
Журналистка рассказала, что 9 мая в её семье принято вспоминать бабушку и дедушку, который воевал в ВОВ и дошёл до Берлина.
"Бабушка в 16 лет была угнана в плен. Они оба не любили говорить о тех годах, но всегда отмечали 9 мая. Дед надевал все ордена, парадную форму и обязательно шёл смотреть парад", — поделилась воспоминаниями Ксения.
Она отметила, что мир дался её родственникам большой ценой.
"Мир — это главная ценность, которую нам надо сохранить", — выразила своё мнение Собчак.
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