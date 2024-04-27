Стало известно, кто из российских звёзд стал жертвой домашнего насилия

Законопроект об охранном ордере для жертв домашнего насилия в России не будет принят

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева сообщила, что её законопроект о введении охранного ордера для жертв домашнего насилия, вероятно, не будет принят. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству вынес отрицательное заключение на предложенный документ.

Фото: инстаграм аккаунт Леры Кудрявцевой

Законопроект предлагал запретить насильникам приближаться к жертвам на определённое расстояние.

В контексте этой новости NEWS.ru привел примеры из российского шоу-бизнеса, где артисты страдали от домашнего насилия, в том числе Юля Волкова, которую её партнер избил на глазах у детей, Лера Кудрявцева, Валерия и певица Жасмин, пережившие агрессию от близких людей.