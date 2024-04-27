Стало известно, кто из российских звёзд стал жертвой домашнего насилия

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева сообщила, что её законопроект о введении охранного ордера для жертв домашнего насилия, вероятно, не будет принят. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству вынес отрицательное заключение на предложенный документ.
Законопроект предлагал запретить насильникам приближаться к жертвам на определённое расстояние.
В контексте этой новости NEWS.ru привел примеры из российского шоу-бизнеса, где артисты страдали от домашнего насилия, в том числе Юля Волкова, которую её партнер избил на глазах у детей, Лера Кудрявцева, Валерия и певица Жасмин, пережившие агрессию от близких людей.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".