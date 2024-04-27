Один признак, что ваши дворники нуждаются в срочной замене — не игнорируйте его

Благодаря стеклоочистителям лобовое стекло автомобиля остаётся чистым и прозрачным даже в условиях интенсивного дождя.
Так, дворники играют важную роль в обеспечении безопасности вождения.
Однако эти устройства требуют регулярной замены, и многие водители не знают, когда именно это нужно делать. Существует один очевидный признак, который нельзя игнорировать.
Опасный признак
Если после работы щёток на стекле остаются разводы, это явный сигнал к полной замене щёток.
Износ и загрязнение резиновых элементов дворников могут быть настолько значительными, что простая очистка не решит проблему. Вероятно, новые стеклоочистители восстановят полную функциональность и будут эффективно очищать ветровое стекло.
Если же проблема остаётся после замены щёток, стоит проверить состояние пружины дворников, так как причина может крыться в ней.
Также возможно, что дворники были установлены неправильно, и стоит повторить процедуру установки.
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