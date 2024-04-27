Один признак, что ваши дворники нуждаются в срочной замене — не игнорируйте его

Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители

Благодаря стеклоочистителям лобовое стекло автомобиля остаётся чистым и прозрачным даже в условиях интенсивного дождя.

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Так, дворники играют важную роль в обеспечении безопасности вождения.

Однако эти устройства требуют регулярной замены, и многие водители не знают, когда именно это нужно делать. Существует один очевидный признак, который нельзя игнорировать.

Опасный признак

Если после работы щёток на стекле остаются разводы, это явный сигнал к полной замене щёток.

Износ и загрязнение резиновых элементов дворников могут быть настолько значительными, что простая очистка не решит проблему. Вероятно, новые стеклоочистители восстановят полную функциональность и будут эффективно очищать ветровое стекло.

Если же проблема остаётся после замены щёток, стоит проверить состояние пружины дворников, так как причина может крыться в ней.

Также возможно, что дворники были установлены неправильно, и стоит повторить процедуру установки.