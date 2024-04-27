Air Samarkand: как узбекская авиакомпания разочаровала российских сотрудников

75 российских граждан стали жертвами обмана узбекской авиакомпании

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

75 российских граждан столкнулись с обманом со стороны узбекской авиакомпании Air Samarkand. Пилоты, бортпроводники и другие сотрудники, нанятые в России, либо были уволены, либо вынуждены были уволиться из-за отсутствия зарплаты. Эту информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам бывших сотрудников, компания из Узбекистана с самого начала предпочла нанимать персонал исключительно из России. Обещания о захватывающих командировках в Турцию, страны Юго-Восточной Азии и другие увлекательные места, высокой заработной плате и комфортных условиях были даны всем. В мае прошлого года большинство из них отправилось в Узбекистан, где проживало в гостинице несколько месяцев, но позже выяснилось, что Air Samarkand не имела необходимых сертификатов для начала полетов. Первый рейс компания совершила лишь в декабре, после чего начала регулярные полеты.

Уже во время продолжительной задержки российские сотрудники почувствовали что-то необычное: задержки с выплатой зарплаты и странные объяснения руководства, обещающего решить все проблемы с началом регулярных полетов. Но даже после активного начала рейсов в 2024 году сотрудникам из России продолжали не выплачивать заработную плату, вынуждая их самим искать средства на еду и жилье. По словам бывших работников, иногда им приходилось ограничиваться одной порцией самсы в день, а из отельного завтрака они старались унести все, что только можно.

Одновременно авиакомпания начала сокращать штат российских сотрудников — по решению руководства было уволено 45 человек, которым не выплатили зарплату за четыре месяца. Еще 30 человек написали заявление об увольнении по собственному желанию, но им также остались должны заработные платы за два месяца. Бывшие пилоты и бортпроводники обращались в местную трудовую инспекцию и даже обратились в Посольство РФ.