Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Дюна 2" собрал более 700 миллионов долларов в прокате
Средний возраст легковых автомобилей в России составляет более 15 лет
Законопроект об охранном ордере для жертв домашнего насилия в России не будет принят
Звезда "Остина Пауэрса" Майк Майерс продаёт пентхаус в США со скидкой в $2,5 млн
Advice.News: чтобы макароны не слипались, используйте растительное масло
Ставки по вкладам в российских банках сохранятся на текущем уровне до июня
Тренер Брюстер: пилатес больше подходит для сжигания жира
Эксперт Титомир: нельзя спать с телефоном под подушкой из-за вредного излучения
Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители
Air Samarkand: как узбекская авиакомпания разочаровала российских сотрудников

75 российских граждан стали жертвами обмана узбекской авиакомпании

2:09
Туризм

75 российских граждан столкнулись с обманом со стороны узбекской авиакомпании Air Samarkand. Пилоты, бортпроводники и другие сотрудники, нанятые в России, либо были уволены, либо вынуждены были уволиться из-за отсутствия зарплаты. Эту информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

75 российских граждан стали жертвами обмана узбекской авиакомпании
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам бывших сотрудников, компания из Узбекистана с самого начала предпочла нанимать персонал исключительно из России. Обещания о захватывающих командировках в Турцию, страны Юго-Восточной Азии и другие увлекательные места, высокой заработной плате и комфортных условиях были даны всем. В мае прошлого года большинство из них отправилось в Узбекистан, где проживало в гостинице несколько месяцев, но позже выяснилось, что Air Samarkand не имела необходимых сертификатов для начала полетов. Первый рейс компания совершила лишь в декабре, после чего начала регулярные полеты.

Уже во время продолжительной задержки российские сотрудники почувствовали что-то необычное: задержки с выплатой зарплаты и странные объяснения руководства, обещающего решить все проблемы с началом регулярных полетов. Но даже после активного начала рейсов в 2024 году сотрудникам из России продолжали не выплачивать заработную плату, вынуждая их самим искать средства на еду и жилье. По словам бывших работников, иногда им приходилось ограничиваться одной порцией самсы в день, а из отельного завтрака они старались унести все, что только можно.

Одновременно авиакомпания начала сокращать штат российских сотрудников — по решению руководства было уволено 45 человек, которым не выплатили зарплату за четыре месяца. Еще 30 человек написали заявление об увольнении по собственному желанию, но им также остались должны заработные платы за два месяца. Бывшие пилоты и бортпроводники обращались в местную трудовую инспекцию и даже обратились в Посольство РФ.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты
Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты
Последние материалы
Advice.News: чтобы макароны не слипались, используйте растительное масло
Ставки по вкладам в российских банках сохранятся на текущем уровне до июня
Тренер Брюстер: пилатес больше подходит для сжигания жира
Эксперт Титомир: нельзя спать с телефоном под подушкой из-за вредного излучения
Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители
Эксперты ответили, почему кошки лижут ноги хозяев
75 российских граждан стали жертвами обмана узбекской авиакомпании
Рэпер Моргенштерн* отправился с невестой в Италию
Картофельный салат с заправкой из масла, уксуса и трав: рецепт
Правила посадки рассады перца в теплицу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников