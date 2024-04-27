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Российский автопарк стареет: аналитики назвали самые возрастные автомобили

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет более 15 лет

1:48
Авто

На 1 января 2024 года средний возраст легковых автомобилей в России был определён в 15,2 года, как показывает исследование агентства "Автостат", проведённое для отчёта о структуре и прогнозе автомобильного парка в РФ.

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет более 15 лет
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Наибольший средний возраст имеют автомобили российских марок — 18,5 лет. Японские автомобили также относятся к более старым моделям с показателем в 16,4 года. Средний возраст машин других иностранных брендов немного меньше, чем по всей стране.

Среди них автомобили американского производства в среднем имеют возраст 14,6 года, европейские — 13 лет, а корейские — ещё меньше, всего 10,7 лет. Наименее старые в российском автопарке оказались китайские легковые автомобили с средним возрастом 6,1 года.

Эксперты отмечают, что анализируя возраст автомобилей различных марок, можно проследить изменения в составе автопарка на протяжении многих лет. Высокий возраст автомобилей отечественного производства связан с наследием времён СССР и постсоветского периода до начала 2000-х годов.

В 1990-е годы на рынок стали поступать японские автомобили, что также влияет на их средний возраст. С началом 2000-х в стране начал развиваться автомобильный промышленный сектор с появлением автосборочных заводов японских, корейских, европейских и американских брендов. В последующие годы к ним присоединились и производители из Китая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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