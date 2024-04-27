Эксперт предостерёг от возможных опасностей, возникающих из-за привычки спать с мобильным устройством

Эксперт Титомир: нельзя спать с телефоном под подушкой из-за вредного излучения

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не рекомендуется оставлять телефон под подушкой, на кровати или на тумбочке на ночь, так как излучение от гаджета может негативно повлиять на здоровье, сообщил доктор технических наук Александр Титомир телеканалу "Звезда".

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"Во время подзарядки идёт большое излучение от телефона. А когда под подушкой и рядом, все эти электромагнитные волны проходят через подушку, одеяло, они не экранируются ими. Поэтому всё облучение идёт на человека, особенно на его мозг", — объяснил Александр Титомир.

Это излучение оказывает воздействие на биоэнергетическое поле человека, и полностью избежать его невозможно. Организм приспосабливается к естественным магнитным полям Земли, в то время как вблизи устройств возникают геопатогенные и технические зоны. Кроме того, следует учитывать, что в помещениях уже присутствуют светильники и излучение, от которого невозможно полностью защититься.

По мнению Александра Титомира, для улучшения самочувствия следует выключать телефон на ночь, а если он заряжается, то помещать его в отдаленное место от места отдыха. Также можно воспользоваться специальной тканью для восстановления электромагнитного поля человека. Отдыхая после рабочего дня, можно прикрыться специальной тканью в течение часа для восстановления. Чтобы избежать негативного влияния электромагнитных излучений, лучше использовать смартфон нечасто, не держать его в карманах и делать хотя бы 15-минутные перерывы между разговорами, так как электромагнитные излучения могут привести к головной боли, раздражительности, а также повышенной сонливости.