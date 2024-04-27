Почему кошки полируют ноги владельца: с чем связано это странное действие

Эксперты ответили, почему кошки лижут ноги хозяев

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это одни из наиболее предпочитаемых домашних животных, которые обогащают нашу жизнь своей любовью и привязанностью, хотя их поведение порой может озадачивать.

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Особый интерес вызывает причина, по которой кошки часто стремятся облизать и понюхать ноги своих владельцев.

Давайте разберёмся вместе в основаниях такого поведения, которых, надо сказать, достаточно много.

Запах: кошки обладают выдающимся обонянием, используемым для охоты и коммуникации. Лизание и нюхание ног владельца позволяет им наслаждаться его индивидуальным ароматом. Особенно привлекательны для кошек ноги владельца, когда тот возвращается с работы или прогулки, принеся с собой новые уличные ароматы.

Забота: облизывание ног хозяина является выражением заботы и привязанности. Это напоминает кошке о детстве, когда мать-кошка заботилась о ней, активно используя свой язык.

облизывание ног хозяина является выражением заботы и привязанности. Это напоминает кошке о детстве, когда мать-кошка заботилась о ней, активно используя свой язык. Вкус: на ногах человека могут оставаться соленые следы пота, привлекающие кошку, которая, как известно, любит соль. Поэтому кошки лакают и обнюхивают ноги в поисках приятного вкуса.

на ногах человека могут оставаться соленые следы пота, привлекающие кошку, которая, как известно, любит соль. Поэтому кошки лакают и обнюхивают ноги в поисках приятного вкуса. Стресс: иногда такое поведение может быть вызвано стрессом или тревогой, которые испытывает кошка. Новая обстановка, изменения в семье и другие факторы могут спровоцировать неприятные ощущения.

Лизание и нюхание ног владельца помогает кошке успокоиться и почувствовать себя защищённой.