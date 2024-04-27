Высаживаем рассаду перца в теплицу: вот какую схему можно использовать

Правила посадки рассады перца в теплицу

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В середине мая садоводы переносят рассаду сладкого перца в теплицу. Садовод Виктория Радзевская рассказала о своём опыте.

Фото: commons.wikimedia.org by Léna is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Огородница высаживает рассаду перца в два ряда на грядке в шахматном порядке, оставляя расстояние между рядами 50-60 см, а между кустами в ряду — 20-30 см.

Существуют и другие схемы посадки рассады перца в теплице: 40 см между рядами и 30 см в ряду, 50-60 см между рядами и 40 см в ряду между кустами, что больше подходит для высокорослых сортов перца, а также 50-60 см между рядами и 25-30 см в ряду для средних перцев, и 50 см между рядами и 50-60 см между кустами в ряду, что подходит для низкорослых сортов.

Важно отметить, что перед высадкой рассады перца на постоянное место её необходимо закалить в течение недели.