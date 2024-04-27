Высаживаем рассаду перца в теплицу: вот какую схему можно использовать

В середине мая садоводы переносят рассаду сладкого перца в теплицу. Садовод Виктория Радзевская рассказала о своём опыте.
Огородница высаживает рассаду перца в два ряда на грядке в шахматном порядке, оставляя расстояние между рядами 50-60 см, а между кустами в ряду — 20-30 см.
Существуют и другие схемы посадки рассады перца в теплице: 40 см между рядами и 30 см в ряду, 50-60 см между рядами и 40 см в ряду между кустами, что больше подходит для высокорослых сортов перца, а также 50-60 см между рядами и 25-30 см в ряду для средних перцев, и 50 см между рядами и 50-60 см между кустами в ряду, что подходит для низкорослых сортов.
Важно отметить, что перед высадкой рассады перца на постоянное место её необходимо закалить в течение недели.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".