Йога или пилатес: узнайте, что эффективнее для избавления от жира на животе

Тренер Брюстер: пилатес больше подходит для сжигания жира

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Фитнес-тренер Дейзиан Брюстер рассказала, что на самом деле эффективнее для сжигания жира на животе: йога или пилатес. Об этом пишет издание ETNT.

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Несмотря на то, что каждая физическая активность полезна для похудения, есть упражнения, которые более продуктивны, если вы хотите избавиться от жира на животе.

"Хотя обе практики сосредоточены на улучшении силы, гибкости и баланса, есть некоторые ключевые различия, когда дело доходит до сжигания жира на животе", — сказала тренер.

Йога подразумевает удержание поз в течение более длительных периодов времени, также необходимо сосредоточение внимания на глубоком дыхании и осознанности. Она может помочь улучшить мышечный тонус и гибкость, но йога не так эффективна для сжигания жира в организме по сравнению с более интенсивными формами упражнений.

Занимаясь пилатесом, вы увеличите сжигание калорий, сможете получить мышечную массу. Эта активность сфокусирована на укреплении основных мышц, что положительно повлияет на осанку и уменьшение жира на животе.