Рэпер Моргенштерн* показал возлюбленную в сорочке "страсть" в залитой солнцем Италии

Рэпер Моргенштерн* отправился с невестой в Италию

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* опубликовал ретро-фотосессию с невестой в солнечной Италии.

Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern by Инстаграм рэпера Моргенштерна is licensed under public domain

Моргенштерн* разместил в "Инстаграме"** снимки из залитой солнцем Италии. На фото артист предстал ценителем итальянской сельской жизни.

"Кто продаёт виноградник в Тоскане, пишите в директ", — подписал снимки рэпер.

На одном из снимков была запечатлена возлюленная певца в белой сорочке "страсть". Пара сфотографировалась в интерьере какого-то провинциального итальянского домика.

Подписчики оценили умение звезды наслаждаться жизнью.

"Вот он человек, кайфующий от жизни"; "Это не вы подходите Италии, это Италия подходит вам"; "Что-то на идеальном, брат", — писали поклонники музыканта.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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