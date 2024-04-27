Рэпер Моргенштерн* показал возлюбленную в сорочке "страсть" в залитой солнцем Италии

Рэпер Моргенштерн* опубликовал ретро-фотосессию с невестой в солнечной Италии.
Моргенштерн* разместил в "Инстаграме"** снимки из залитой солнцем Италии. На фото артист предстал ценителем итальянской сельской жизни.
"Кто продаёт виноградник в Тоскане, пишите в директ", — подписал снимки рэпер.
На одном из снимков была запечатлена возлюленная певца в белой сорочке "страсть". Пара сфотографировалась в интерьере какого-то провинциального итальянского домика.
Подписчики оценили умение звезды наслаждаться жизнью.
"Вот он человек, кайфующий от жизни";
"Это не вы подходите Италии, это Италия подходит вам";
"Что-то на идеальном, брат", — писали поклонники музыканта.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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