Майк Майерс снижает цену на свой пентхаус в Нью-Йорке: звезда "Остина Пауэрса" сбросил $2,5 млн

Звезда "Остина Пауэрса" Майк Майерс продаёт пентхаус в США со скидкой в $2,5 млн

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Канадский актёр Майк Майерс, известный своей ролью Остина Пауэрса, решил значительно снизить цену на свой пентхаус в США. Об этом сообщает New York Post.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Недвижимость находится в районе Уэст Челси в Нью-Йорке и теперь предлагается на 2,5 миллиона долларов дешевле, чем год назад, когда она была впервые выставлена на продажу. Новому владельцу придётся выложить 17,5 миллиона долларов.

Пентхаус занимает целый этаж в здании, спроектированном архитектором Томасом Юул-Хансеном. Площадь квартиры составляет 522 квадратных метра. Внутри расположены четыре спальни и столько же ванных комнат, отдельный туалет, две почти 75-квадратных метровые террасы, гостиная с камином, библиотека, кабинет, который при необходимости может быть превращен в пятую спальню, и кухня с изготовленной на заказ мебелью из дуба, барной стойкой и отдельным холодильником для вина.