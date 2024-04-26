Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела

Хотя вы можете подумать, что силовые тренировки требуют больших весов для достижения результатов, реальность такова, что, просто используя вес своего тела, вы можете создать достаточное сопротивление для наращивания мышечной массы и сжигания жира. Все, что вам нужно, — это эффективный план тренировок и желание. Давайте посмотрим, как не выходя из дома можно прокачать верхнюю часть тела.
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis is licensed under public domain
Отжимания. 3 подхода по 8 — 12 повторений. Начните с высокой планки, опускайте тело, пока грудь не коснется пола. Поднимите тело обратно в исходное положение.
Наклоны на трицепс. 3 подхода по 8 — 12 повторений. Сядьте на край стула, оторвите ягодицы от стула и опустите туловище, согнув руки в локтях. Для начала отодвиньтесь назад.
Планка. 3 подхода по 30 — 60 секунд. Примите положение отжимания, но перенесите вес тела на предплечья, а не на кисти. Держите тело прямо.
Альпинисты. 3 подхода по 15 повторений каждой ногой. Начните с высокой планки, подтяните правое колено к груди, затем переключитесь и подтяните левое колено к груди.
Круги для рук. 3 подхода по 15 повторений. Встаньте, ноги на ширине плеч, руки разведите в стороны. Вращайте руками небольшими кругами.
Бёрпи. 3 подхода по 8 — 10 повторений. Встаньте прямо, наклонитесь вперед и дотроньтесь до пальцев ног. Вытяните руки вперед, чтобы принять положение высокой планки, затем отведите руки назад к ногам и встаньте.