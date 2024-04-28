От кельтского племени до города любви: подлинная история названия Парижа и его трансформация

Париж широко известен как "город любви". Ежегодно его улицы привлекают миллионы влюбленных пар, и многие одинокие люди надеются встретить здесь свою судьбу. Однако само название города не имеет никакой связи с любовными представлениями.
Происхождение названия "Париж" восходит к первым обитателям этих мест — кельтскому племени паризиев, основавшему поселение в III веке до нашей эры. Изначально место носило название Паризии, и только спустя века преобразовалось в современное "Париж". По утверждениям исследователей, слово "Париж" означает "люди с копьем", что отсылает к воинственному образу первых жителей будущего города.
Распространенное мнение, что название связано с древнегреческим героем Парисом, является лишь результатом заблуждения, вызванного сходством звучания слов, но фактически эти два названия не связаны.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".