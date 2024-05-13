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Пять будущих трендов в страховании: защита интернет-репутации, домашних роботов и других активов

Будущее страхования: от интернет-репутации до космоса

1:55
Страхование

В процессе эволюции общества непрерывно появляются новые потребности, которые являются катализатором для разработки инновационных страховых продуктов. Вот пять перспективных видов страховых услуг, которые могут стать популярными в будущем:

Будущее страхования: от интернет-репутации до космоса
Фото: YT LimX Dynamics

Страхование интернет-репутации

В эпоху цифровых технологий интернет-репутация становится критически значимым активом. Страхование кибернетической репутации обеспечивает возмещение ущерба из-за диффамации, клеветы или других форм онлайн-атак. Этот вид страхования может быть востребован как среди корпораций, так и у частных лиц.

Страхование домашних роботов

По мере роста числа домашних роботов увеличивается спрос на страховые услуги, защищающие от ущерба, краж или других рисков. Это особенно важно для тех, кто применяет роботов для выполнения важных задач, включая заботу о пожилых и детях.

Страхование киберспортивных мероприятий

Киберспорт, ставший крупной индустрией, требует особого внимания к страхованию. Страхование турниров по киберспорту покрывает финансовые потери, связанные с травмами, техническими неисправностями и другими неожиданными ситуациями.

Страхование космических запусков

С ростом числа коммерческих космических миссий увеличивается потребность в страховании рисков, связанных с запуском спутников и другой космической техники. Эта услуга необходима для компаний, зависящих от космических технологий.

Страхование от поломки гаджетов

Современные гаджеты часто становятся объектами страхования из-за своей высокой стоимости и хрупкости. Это включает защиту таких устройств, как смартфоны, планшеты и ноутбуки, обеспечивая спокойствие их владельцам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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