Рост интереса российских туристов к отдыху в таких регионах, как Дальний Восток, Алтай и Башкирия, отмечается среди возрастной группы 35-45 лет, которые предпочитают проводить время в санаториях. Об этом сообщает Майя Ломидзе, управляющий директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), в интервью "Российской газете".
Также наблюдается развитие семейных путешествий по России. По словам Ломидзе, этот сектор растет, но не так интенсивно, так как большинство россиян уже привыкли брать с собой на отдых детей, что уменьшает необходимость в дополнительных стимулах для этого направления.
Кроме того, в России увеличивается популярность гастрономических и винных туров. Специалист подчеркивает, что гастротуризм особенно развит в Санкт-Петербурге, а винные туры пользуются большим спросом на юге страны.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.