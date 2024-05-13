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Рост спроса на отдых в санаториях на Дальнем Востоке, Алтае и в Башкирии среди россиян 35-45 лет

Россияне активно интересуются санаториями на Дальнем Востоке

0:56
Туризм

Рост интереса российских туристов к отдыху в таких регионах, как Дальний Восток, Алтай и Башкирия, отмечается среди возрастной группы 35-45 лет, которые предпочитают проводить время в санаториях. Об этом сообщает Майя Ломидзе, управляющий директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), в интервью "Российской газете".

Россияне активно интересуются санаториями на Дальнем Востоке
Фото: flickr.com by stepnout is licensed under Attribution 2.0 Generic

Также наблюдается развитие семейных путешествий по России. По словам Ломидзе, этот сектор растет, но не так интенсивно, так как большинство россиян уже привыкли брать с собой на отдых детей, что уменьшает необходимость в дополнительных стимулах для этого направления.

Кроме того, в России увеличивается популярность гастрономических и винных туров. Специалист подчеркивает, что гастротуризм особенно развит в Санкт-Петербурге, а винные туры пользуются большим спросом на юге страны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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