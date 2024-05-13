Можно грабить простачков в поездах: как научить собаку в совершенстве играть в наперстки

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Кинологи рассказали, как научить собаку играть в наперстки

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Зоосфера » Собаки

Ваша верная собака может быть не только прекрасным спутником для долгих прогулок, но и умелым участником в играх на удачу.

Кинологи рассказали, как научить собаку играть в наперстки
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как только вы освоите с питомцем базовые команды, можно приступать к обучению новому трюку.

Суть этого трюка заключается в выборе собакой одного из трех перевернутых стаканчиков, под которым скрыта лакомка.

Начните обучение поэтапно. Сначала используйте один стакан и лакомство. Когда собака научится находить и указывать на него, например, носом или лапой, добавьте второй стакан, а затем третий.

Когда добавите все стаканы, начинайте перемещать их, приговаривая: "Кручу, верчу, обмануть хочу!"

Это занятие обеспечит вам много приятных моментов в компании вашего четвероногого друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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