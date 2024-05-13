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Археологи раскопали кладбище в Перу: массовые убийства в эпоху Чавин ошеломили учёных

Археологи раскопали древнее кладбище в сердце Анд

1:44
Наука

Археологическая команда под руководством перуанского биоархеолога Луиса Пезо-Ланфранко обнаружила кладбище в Центральных Андах, датируемое периодом 500-400 годы до нашей эры, которое раскрывает мрачные детали массовых убийств в историческом прошлом перуанцев. Эти находки соответствуют времени упадка древней цивилизации Чавин.

Археологи раскопали древнее кладбище в сердце Анд
Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование показало, что между V и IV веками до н. э. в Центральных Андах происходили продолжительные и жестокие войны между различными поселениями. Скелетные останки, обнаруженные на этом кладбище, принадлежали взрослым и подросткам, 80% из которых умерли от травматических повреждений. Большинство погибли от глубоких травм черепа и грудной клетки, что указывает на использование холодного оружия в бою. Эти следы травм свидетельствуют о внезапных нападениях и жестоких столкновениях между группами.

Пезо-Ланфранко отметил, что найденные захоронения не были пышными, что указывает на бедность и тяжелые условия жизни общин того времени. В могилах нашли примитивные украшения и керамическую посуду, а тела некоторых были завернуты в простые ткани, сообщают argumenti.ru.

Эти результаты подчеркивают насилие и социальные потрясения, связанные с переходом от теократического к светскому правлению. Находки также свидетельствуют о драматичном упадке Чавинской цивилизации, которая ранее процветала в горных и прибрежных областях Перу, а также о сложностях, связанных с истощением ресурсов и увеличением населения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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