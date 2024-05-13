Запаслись маслом на годы вперед? Вот почему вы рискуете загубить двигатель

Многие автомобилисты, стремясь сэкономить на фоне роста цен, начали закупать моторное масло впрок. Однако эксперты, опрошенные изданием SPEEDME. RU, предостерегают от таких действий.
Моторист с большим стажем Алексей Степанов объяснил, что моторные масла имеют ограниченный срок годности, и длительное хранение может привести к ухудшению их свойств. Масло в ненарушенной упаковке контактирует с кислородом меньше, чем в системе смазки двигателя, но его окисление и старение всё равно происходят под воздействием воздуха и влаги.
Неправильное хранение, включая неподходящие температурные условия и воздействие солнечных лучей, также ведет к деградации масла. К тому же, приобретая масло впрок, существует риск купить устаревший продукт, который уже не соответствует современным требованиям и спецификациям для двигателей.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.