Запаслись маслом на годы вперед? Вот почему вы рискуете загубить двигатель

Почему не стоит закупать моторное масло впрок: советы экспертов

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Многие автомобилисты, стремясь сэкономить на фоне роста цен, начали закупать моторное масло впрок. Однако эксперты, опрошенные изданием SPEEDME. RU, предостерегают от таких действий.

Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber is licensed under public domain

Моторист с большим стажем Алексей Степанов объяснил, что моторные масла имеют ограниченный срок годности, и длительное хранение может привести к ухудшению их свойств. Масло в ненарушенной упаковке контактирует с кислородом меньше, чем в системе смазки двигателя, но его окисление и старение всё равно происходят под воздействием воздуха и влаги.

Неправильное хранение, включая неподходящие температурные условия и воздействие солнечных лучей, также ведет к деградации масла. К тому же, приобретая масло впрок, существует риск купить устаревший продукт, который уже не соответствует современным требованиям и спецификациям для двигателей.