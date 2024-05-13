Запаслись маслом на годы вперед? Вот почему вы рискуете загубить двигатель

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Почему не стоит закупать моторное масло впрок: советы экспертов

0:57
Авто

Многие автомобилисты, стремясь сэкономить на фоне роста цен, начали закупать моторное масло впрок. Однако эксперты, опрошенные изданием SPEEDME. RU, предостерегают от таких действий.

Почему не стоит закупать моторное масло впрок: советы экспертов
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber is licensed under public domain

Моторист с большим стажем Алексей Степанов объяснил, что моторные масла имеют ограниченный срок годности, и длительное хранение может привести к ухудшению их свойств. Масло в ненарушенной упаковке контактирует с кислородом меньше, чем в системе смазки двигателя, но его окисление и старение всё равно происходят под воздействием воздуха и влаги.

Неправильное хранение, включая неподходящие температурные условия и воздействие солнечных лучей, также ведет к деградации масла. К тому же, приобретая масло впрок, существует риск купить устаревший продукт, который уже не соответствует современным требованиям и спецификациям для двигателей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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