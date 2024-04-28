Основы самомассажа: выполняем сами. Как сделать всё правильно?
Секреты правильного самомассажа
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Самомассаж — отличный способ расслабиться и снять напряжение после долгого рабочего дня. Вот несколько простых советов, как сделать его правильно.
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- Выберите удобное место. Подготовьте спокойное и уютное место, где вас никто не побеспокоит.
- Для лучшего скольжения по коже при самомассаже используйте масло или крем.
- Не применяйте слишком сильное давление: делайте мягкие, круговые движения, избегая сильного давления на кожу.
- Уделите внимание точкам напряжения. Особое внимание уделите тем участкам тела, где скапливается напряжение: шея, спина, плечи.
- Настройтесь на релаксацию. Важно не только массировать, но и наслаждаться процессом, расслабляясь и отпуская мысли.
Сделайте самомассаж частью своей ежедневной рутины и почувствуйте, как улучшаются ваше самочувствие и душевное благополучие.
Психотерапевты рекомендуют самомассаж как эффективный способ снять стресс, улучшить циркуляцию крови и снять напряжение мышц.
При помощи самомассажа возможно снять головную боль, улучшить сон и общее самочувствие. Регулярное проведение самомассажа способствует расслаблению и улучшению настроения.
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Самомассаж шейного отдела позвоночника для расслабления и разминки мышц шеи
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру