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Основы самомассажа: выполняем сами. Как сделать всё правильно?

Секреты правильного самомассажа

1:20
Спорт

Самомассаж — отличный способ расслабиться и снять напряжение после долгого рабочего дня. Вот несколько простых советов, как сделать его правильно.

Секреты правильного самомассажа
Фото: unsplash.com by Natalie Collins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Выберите удобное место. Подготовьте спокойное и уютное место, где вас никто не побеспокоит.
  • Для лучшего скольжения по коже при самомассаже используйте масло или крем.
  • Не применяйте слишком сильное давление: делайте мягкие, круговые движения, избегая сильного давления на кожу.
  • Уделите внимание точкам напряжения. Особое внимание уделите тем участкам тела, где скапливается напряжение: шея, спина, плечи.
  • Настройтесь на релаксацию. Важно не только массировать, но и наслаждаться процессом, расслабляясь и отпуская мысли.

Сделайте самомассаж частью своей ежедневной рутины и почувствуйте, как улучшаются ваше самочувствие и душевное благополучие.

Психотерапевты рекомендуют самомассаж как эффективный способ снять стресс, улучшить циркуляцию крови и снять напряжение мышц.

При помощи самомассажа возможно снять головную боль, улучшить сон и общее самочувствие. Регулярное проведение самомассажа способствует расслаблению и улучшению настроения.

Самомассаж шейного отдела позвоночника для расслабления и разминки мышц шеи
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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