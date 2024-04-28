Основы самомассажа: выполняем сами. Как сделать всё правильно?

Секреты правильного самомассажа

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Самомассаж — отличный способ расслабиться и снять напряжение после долгого рабочего дня. Вот несколько простых советов, как сделать его правильно.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выберите удобное место. Подготовьте спокойное и уютное место, где вас никто не побеспокоит.

Подготовьте спокойное и уютное место, где вас никто не побеспокоит. Для лучшего скольжения по коже при самомассаже используйте масло или крем .

. Не применяйте слишком сильное давление : делайте мягкие, круговые движения, избегая сильного давления на кожу.

: делайте мягкие, круговые движения, избегая сильного давления на кожу. Уделите внимание точкам напряжения . Особое внимание уделите тем участкам тела, где скапливается напряжение: шея, спина, плечи.

. Особое внимание уделите тем участкам тела, где скапливается напряжение: шея, спина, плечи. Настройтесь на релаксацию. Важно не только массировать, но и наслаждаться процессом, расслабляясь и отпуская мысли.

Сделайте самомассаж частью своей ежедневной рутины и почувствуйте, как улучшаются ваше самочувствие и душевное благополучие.

Психотерапевты рекомендуют самомассаж как эффективный способ снять стресс, улучшить циркуляцию крови и снять напряжение мышц.

При помощи самомассажа возможно снять головную боль, улучшить сон и общее самочувствие. Регулярное проведение самомассажа способствует расслаблению и улучшению настроения.