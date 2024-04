Суперяркие сорта тюльпанов: подборка 7 лучших, которые украсят ваш участок

Тюльпаны — одни из самых популярных и любимых цветов, особенно весной в праздничных букетах. Изначально привезены из Ирана, они завоевали сердца европейцев, вызвав тюльпановую лихорадку. Сейчас существует более 3000 сортов тюльпанов, включая разнообразие окрасок и форм бутонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Joaquin Maturana Contti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported