Суперяркие сорта тюльпанов: подборка 7 лучших, которые украсят ваш участок

Лучшие сорта тюльпанов

Тюльпаны — одни из самых популярных и любимых цветов, особенно весной в праздничных букетах. Изначально привезены из Ирана, они завоевали сердца европейцев, вызвав тюльпановую лихорадку. Сейчас существует более 3000 сортов тюльпанов, включая разнообразие окрасок и форм бутонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Joaquin Maturana Contti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые из выдающихся сортов включают:

"Уайт Принц" — белоснежный, который идеально гармонирует с другими цветами в букете.

"Иль де Франс" — с бутонами в форме бокала, отлично подходит для композиций.

"Королева ночи" — с тёмно-фиолетовой окраской, считается одной из самых экстравагантных разновидностей.

"Вайолет Берд" — сочетание фиолетового и ярко-зелёного, прекрасно сочетается с другими цветами.

"Корделл Халл" — пёстрая окраска, декоративный и неприхотливый сорт.

"Голден Парад" — простая форма, жёлтый оттенок, высотой до 50 см.

"Мерилин" — цветы напоминают лилии, белые с лиловыми полосками, идеально подходят для срезки.

Выбор тюльпанов не ограничивается этим списком, поскольку каждый сорт обладает своей уникальной красотой.