Суперяркие сорта тюльпанов: подборка 7 лучших, которые украсят ваш участок

Тюльпаны — одни из самых популярных и любимых цветов, особенно весной в праздничных букетах. Изначально привезены из Ирана, они завоевали сердца европейцев, вызвав тюльпановую лихорадку. Сейчас существует более 3000 сортов тюльпанов, включая разнообразие окрасок и форм бутонов.
Некоторые из выдающихся сортов включают:
"Уайт Принц" — белоснежный, который идеально гармонирует с другими цветами в букете.
"Иль де Франс" — с бутонами в форме бокала, отлично подходит для композиций.
"Королева ночи" — с тёмно-фиолетовой окраской, считается одной из самых экстравагантных разновидностей.
"Вайолет Берд" — сочетание фиолетового и ярко-зелёного, прекрасно сочетается с другими цветами.
"Корделл Халл" — пёстрая окраска, декоративный и неприхотливый сорт.
"Голден Парад" — простая форма, жёлтый оттенок, высотой до 50 см.
"Мерилин" — цветы напоминают лилии, белые с лиловыми полосками, идеально подходят для срезки.
Выбор тюльпанов не ограничивается этим списком, поскольку каждый сорт обладает своей уникальной красотой.
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