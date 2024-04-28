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Полезный белковый боул с ферментированными соевыми бобами, овощами и семенами конопли: прилив энергии гарантируем

Белковый боул с темпе и овощами: для заряда бодрости

1:36
Еда

Темпе — ферментированный продукт питания, который готовят из соевых бобов. Богатый белком, этот соевый продукт, популярный в Индонезии, также является отличным источником витаминов группы B, таких как ниацин и рибофлавин, которые помогают в выработке энергии. Сочетайте темпе с не менее питательными суперпродуктами в этом полезном боуле.

Белковый боул с темпе и овощами: для заряда бодрости
Фото: flickr.com by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 упаковка темпе,
  • 1 пучок капусты, высушенной и измельчённой,
  • 1/2 красной луковицы, нарезанной кубиками,
  • 2 редиса, тонко нарезать,
  • 1/2 стакана зёрен кукурузы, приготовленных на пару,
  • 1 сладкий перец, нарезанный кубиками,
  • 1 небольшой огурец, тонко нарезанный,
  • 1/2 стакана конопляных семечек,
  • 1/2 стакана фильтрованной воды,
  • 2 столовые ложки пищевых дрожжей,
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка,
  • кинза.

Приготовление

  1. Промойте темпе, готовьте на пару около 10 минут, как только темпе остынет, раскрошите его руками и поставьте в холодильник.
  2. Взбейте в блендере конопляные семена, воду, пищевые дрожжи и лимонный сок, перемешайте до получения однородной кремовой консистенции.
  3. Вымойте и нарежьте зелень и овощи, приготовьте на пару кукурузу.
  4. Наполните миски измельчённой капустой, затем сверху выложите все овощи и раскрошенный темпе.
  5. Украсьте соусом из конопли и кинзой.
Что такое темпе?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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