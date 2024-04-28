Полезный белковый боул с ферментированными соевыми бобами, овощами и семенами конопли: прилив энергии гарантируем

Белковый боул с темпе и овощами: для заряда бодрости

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Темпе — ферментированный продукт питания, который готовят из соевых бобов. Богатый белком, этот соевый продукт, популярный в Индонезии, также является отличным источником витаминов группы B, таких как ниацин и рибофлавин, которые помогают в выработке энергии. Сочетайте темпе с не менее питательными суперпродуктами в этом полезном боуле.

Фото: flickr.com by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 упаковка темпе,

1 пучок капусты, высушенной и измельчённой,

1/2 красной луковицы, нарезанной кубиками,

2 редиса, тонко нарезать,

1/2 стакана зёрен кукурузы, приготовленных на пару,

1 сладкий перец, нарезанный кубиками,

1 небольшой огурец, тонко нарезанный,

1/2 стакана конопляных семечек,

1/2 стакана фильтрованной воды,

2 столовые ложки пищевых дрожжей,

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

1/4 чайной ложки чесночного порошка,

кинза.

Приготовление

Промойте темпе, готовьте на пару около 10 минут, как только темпе остынет, раскрошите его руками и поставьте в холодильник. Взбейте в блендере конопляные семена, воду, пищевые дрожжи и лимонный сок, перемешайте до получения однородной кремовой консистенции. Вымойте и нарежьте зелень и овощи, приготовьте на пару кукурузу. Наполните миски измельчённой капустой, затем сверху выложите все овощи и раскрошенный темпе. Украсьте соусом из конопли и кинзой.