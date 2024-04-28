Полезный белковый боул с ферментированными соевыми бобами, овощами и семенами конопли: прилив энергии гарантируем

Темпе — ферментированный продукт питания, который готовят из соевых бобов. Богатый белком, этот соевый продукт, популярный в Индонезии, также является отличным источником витаминов группы B, таких как ниацин и рибофлавин, которые помогают в выработке энергии. Сочетайте темпе с не менее питательными суперпродуктами в этом полезном боуле.
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Ингредиенты
1 упаковка темпе,
1 пучок капусты, высушенной и измельчённой,
1/2 красной луковицы, нарезанной кубиками,
2 редиса, тонко нарезать,
1/2 стакана зёрен кукурузы, приготовленных на пару,
1 сладкий перец, нарезанный кубиками,
1 небольшой огурец, тонко нарезанный,
1/2 стакана конопляных семечек,
1/2 стакана фильтрованной воды,
2 столовые ложки пищевых дрожжей,
2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
1/4 чайной ложки чесночного порошка,
кинза.
Приготовление
Промойте темпе, готовьте на пару около 10 минут, как только темпе остынет, раскрошите его руками и поставьте в холодильник.
Взбейте в блендере конопляные семена, воду, пищевые дрожжи и лимонный сок, перемешайте до получения однородной кремовой консистенции.
Вымойте и нарежьте зелень и овощи, приготовьте на пару кукурузу.
Наполните миски измельчённой капустой, затем сверху выложите все овощи и раскрошенный темпе.