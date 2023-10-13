Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа, мусульманские страны готовятся реагировать. И только одно государство могло бы остановить Израиль уже сейчас.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), судя по всему, готовится начать наземную военную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Израильские власти призвали более 360 000 резервистов, которые уже развернуты вдоль границы с палестинцами и израильско-ливанской границы. Там же концентрируется тяжелая военная техника.
Тель-Авив предупредил в пятницу, что один миллион жителей Газы должен эвакуироваться в южную половину сектора — это тоже признак надвигающегося вторжения. Израильские власти также эвакуировали своё население из приграничных с Палестиной и Ливаном территорий. Приказы об эвакуации были отданы в израильских городах Сдероте и Ашкелоне.
Пока Израиль идет по самому жесткому варианту войны: уже отключено водоснабжение, энергоснабжение, снабжение продуктами и лекарствами огромного палестинского города.
Иран предложил провести экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоящей из 57 стран. Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал "мусульманские и арабские страны координировать усилия, чтобы остановить преступления Израиля".
"Исламская Республика попытается обеспечить эту координацию как можно быстрее, связавшись с лидерами мусульманских стран", — добавил он.
В среду вечером Раиси провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, президентом Сирии Башаром Асадом и другими руководителями стран региона.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян в пятницу заявил, что будут открыть "новые фронты" против Израиля, если он продолжит наступление на сектор Газа. Один из них, видимо, откроется на севере Израиля, откуда с территории Ливана будет наступать проиранская "Хезболла".
Самый действенный рычаг давления на Израиль есть у Катара — известного спонсора ХАМАС. В четверг в соцсети Х появилось заявление, которое якобы сделал эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани:
"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира".
Несмотря на то, что в пятницу появилось сообщение, что это фейк, тем не менее, дыма без огня не бывает.
Переговоры Катара с соседями и исламским миром идут и очень интенсивные. В Доху едет госекретарь США Энтони Блинкен. В четверг канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с эмиром Катара в Берлине.
Катар рассматривается на Западе с одной стороны, как "один из самых важных источников финансирования террора ХАМАС". А с другой — как важнейший поставщик газа (СПГ) в условиях, когда Европа отказалась от российского сырья.
Заключено соглашение на 15 лет Катара с Германией, которая будет получать до двух млн тонн СПГ ежегодно с 2026 года, а также с Францией — 27-летнее соглашение на поставку до 3,5 млн тонн СПГ ежегодно, начиная с 2026 года. Венгрия в этот момент также пытается выйти на катарский газ.
То есть только пригрози Катара указанной выше мерой, и на Израиль было бы оказано грандиозное давление со стороны Запада по недопущению наземной операции.
Король Иордании Абдалла II, ранее единственный из арабских стран нашедший оправдание Израилю, предостерег Блинкена, прибывшего с визитом, против попыток "насильственного перемещения палестинцев", сославшись на угрозу расширения конфликта.
Исламский мир сейчас проводит митинги, чтобы остановить наземную операцию Израиля. Центральные площади столиц Ирана, Ирака, Иордании и Ливана заполнены демонстрантами с палестинскими флагами. Митинги в поддержку палестинцев прошли также в Турции, Катаре, Йемене и Омане.
Это только начало, если в Газе начнётся тотальная резня, восстанут мусульмане в Европе и Америке. В Европе, как сказал Илон Маск, будет гражданская война.
Вероятно, именно этот вариант был просчитан не в Газе, а где-то совсем на другом уровне.
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