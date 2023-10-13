Катар мог бы остановить Израиль от наземной операции в Газе

4:53 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа, мусульманские страны готовятся реагировать. И только одно государство могло бы остановить Израиль уже сейчас.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Израиль готов начать наземную операцию в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), судя по всему, готовится начать наземную военную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Израильские власти призвали более 360 000 резервистов, которые уже развернуты вдоль границы с палестинцами и израильско-ливанской границы. Там же концентрируется тяжелая военная техника.

Тель-Авив предупредил в пятницу, что один миллион жителей Газы должен эвакуироваться в южную половину сектора — это тоже признак надвигающегося вторжения. Израильские власти также эвакуировали своё население из приграничных с Палестиной и Ливаном территорий. Приказы об эвакуации были отданы в израильских городах Сдероте и Ашкелоне.

Пока Израиль идет по самому жесткому варианту войны: уже отключено водоснабжение, энергоснабжение, снабжение продуктами и лекарствами огромного палестинского города.

В исламском мире готовятся реагировать на вторжение в Газу

Иран предложил провести экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоящей из 57 стран. Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал "мусульманские и арабские страны координировать усилия, чтобы остановить преступления Израиля".

"Исламская Республика попытается обеспечить эту координацию как можно быстрее, связавшись с лидерами мусульманских стран", — добавил он.

В среду вечером Раиси провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, президентом Сирии Башаром Асадом и другими руководителями стран региона.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян в пятницу заявил, что будут открыть "новые фронты" против Израиля, если он продолжит наступление на сектор Газа. Один из них, видимо, откроется на севере Израиля, откуда с территории Ливана будет наступать проиранская "Хезболла".

Катар обладает сильным рычагом давления на Израиль

Самый действенный рычаг давления на Израиль есть у Катара — известного спонсора ХАМАС. В четверг в соцсети Х появилось заявление, которое якобы сделал эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани:

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира".

Несмотря на то, что в пятницу появилось сообщение, что это фейк, тем не менее, дыма без огня не бывает.

Переговоры Катара с соседями и исламским миром идут и очень интенсивные. В Доху едет госекретарь США Энтони Блинкен. В четверг канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с эмиром Катара в Берлине.

Катар рассматривается на Западе с одной стороны, как "один из самых важных источников финансирования террора ХАМАС". А с другой — как важнейший поставщик газа (СПГ) в условиях, когда Европа отказалась от российского сырья.

Заключено соглашение на 15 лет Катара с Германией, которая будет получать до двух млн тонн СПГ ежегодно с 2026 года, а также с Францией — 27-летнее соглашение на поставку до 3,5 млн тонн СПГ ежегодно, начиная с 2026 года. Венгрия в этот момент также пытается выйти на катарский газ.

То есть только пригрози Катара указанной выше мерой, и на Израиль было бы оказано грандиозное давление со стороны Запада по недопущению наземной операции.

Король Иордании Абдалла II, ранее единственный из арабских стран нашедший оправдание Израилю, предостерег Блинкена, прибывшего с визитом, против попыток "насильственного перемещения палестинцев", сославшись на угрозу расширения конфликта.

Европа на грани гражданской войны

Исламский мир сейчас проводит митинги, чтобы остановить наземную операцию Израиля. Центральные площади столиц Ирана, Ирака, Иордании и Ливана заполнены демонстрантами с палестинскими флагами. Митинги в поддержку палестинцев прошли также в Турции, Катаре, Йемене и Омане.

Это только начало, если в Газе начнётся тотальная резня, восстанут мусульмане в Европе и Америке. В Европе, как сказал Илон Маск, будет гражданская война.

Вероятно, именно этот вариант был просчитан не в Газе, а где-то совсем на другом уровне.

Читайте по теме: Дарья Митина: Израиль превратит сектор Газа в пыль

Для Израиля нет хорошего варианта выхода из войны с ХАМАС

Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца