Побеждаем колорадского жука без "химии": берём эти растения и прощаемся с вредителем

Эти растения и их части помогут в борьбе с колорадским жуком.
Горькая полынь
Возьмите 300 грамм полыни и 1 стакан древесной золы. Смешайте вещества и залейте кипятком. Настаивайте 6 часов.
Горький перец
Приготовьте несколько частей сухого перца. Сварите их, после чего настаивайте в течение 3 часов. Остудите отвар и распылите его над участком с картофелем.
Помидорная ботва
Измельчите килограмм листьев томата, залейте их кипятком. Настаивайте 4 часа. Залейте в распылитель и применяйте.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".