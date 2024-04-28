Побеждаем колорадского жука без "химии": берём эти растения и прощаемся с вредителем

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Три растения помогут в борьбе с колорадским жуком

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Садоводство » Вредители и болезни

Эти растения и их части помогут в борьбе с колорадским жуком.

Три растения помогут в борьбе с колорадским жуком
Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Горькая полынь

Возьмите 300 грамм полыни и 1 стакан древесной золы. Смешайте вещества и залейте кипятком. Настаивайте 6 часов.

Горький перец

Приготовьте несколько частей сухого перца. Сварите их, после чего настаивайте в течение 3 часов. Остудите отвар и распылите его над участком с картофелем.

Помидорная ботва

Измельчите килограмм листьев томата, залейте их кипятком. Настаивайте 4 часа. Залейте в распылитель и применяйте.

Простой способ навсегда избавиться от колорадского жука
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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