Побеждаем колорадского жука без "химии": берём эти растения и прощаемся с вредителем

Три растения помогут в борьбе с колорадским жуком

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эти растения и их части помогут в борьбе с колорадским жуком.

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Горькая полынь

Возьмите 300 грамм полыни и 1 стакан древесной золы. Смешайте вещества и залейте кипятком. Настаивайте 6 часов.

Горький перец

Приготовьте несколько частей сухого перца. Сварите их, после чего настаивайте в течение 3 часов. Остудите отвар и распылите его над участком с картофелем.

Помидорная ботва

Измельчите килограмм листьев томата, залейте их кипятком. Настаивайте 4 часа. Залейте в распылитель и применяйте.