Нападение акулы на британского туриста: инцидент на пляже Тринидада и Тобаго

Согласно сообщению от портала Sky News, британского туриста доставили в больницу после того, как акула атаковала его на пляже в Тринидаде и Тобаго.
Мужчина, 64-летний, находился на отдыхе в курортном комплексе Starfish Resort, когда его напал хищник. Инцидент произошел в мелководной зоне, и туристу удалось отбиться, однако он получил серьезные травмы руки, бедра и живота.
По информации, полученной от палаты собрания Тринидада и Тобаго, нападение совершила бычья акула длиной 8-10 футов.
В ответ на инцидент правительство закрыло семь пляжей и морской парк вдоль северо-западного побережья острова в Карибском море.
Бычьи акулы считаются одними из самых агрессивных видов и могут представлять опасность для людей. Они обитают в тропических и субтропических водах всех океанов.
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