Развитие круизного туризма в Индии: новое сотрудничество Мадхья-Прадеш и Гуджарат

Индия начала развивать круизный туризм

Авторитеты штата Мадхья-Прадеш, совместно с Управлением внутренних водных путей Индии (IWAI) и властями штата Гуджарат, заключили меморандум о взаимопонимании для развития круизного туризма, как сообщает издание Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.

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Для реализации проекта в Мадхья-Прадеш из Калькутты были доставлены два плавучих пирса. Круизный маршрут предусматривает отправление из священного города Омкарешвар и завершение у Статуи Единства в Кевадии.

Согласно договоренностям, правительство штата обеспечит развитие необходимой инфраструктуры для поддержки круизного туризма, что способствует экономическому развитию региона и приносит пользу местному населению.

Отмечается, что такой вид отдыха даст туристам возможность глубже познакомиться с местной культурой, традициями и кулинарией региона.