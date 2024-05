Развитие круизного туризма в Индии: новое сотрудничество Мадхья-Прадеш и Гуджарат

Авторитеты штата Мадхья-Прадеш, совместно с Управлением внутренних водных путей Индии (IWAI) и властями штата Гуджарат, заключили меморандум о взаимопонимании для развития круизного туризма, как сообщает издание Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister is licensed under public domain