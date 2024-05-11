Если вам надоело пить обычные травяные чаи, попробуйте заварить этот напиток из мякоти апельсина, имбиря и специй

Как приготовить апельсиновый чай

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Заварите себе этот полезный апельсиновый чай и наслаждайтесь им в дождливый день. Этот чай, изготовленный из апельсиновой мякоти, имбиря и специй, также способствует укреплению иммунитета и может даже облегчить боль в горле при простуде.

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Если вам надоело пить обычные травяные чаи, обязательно попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты

6 долек апельсина

1 гвоздика

1 столовая ложка мёда

1 стакан воды

1/4 чайной ложки сушёного имбирного порошка

1/4 чайной ложки чёрного чая

Приготовление

Добавьте мякоть апельсина в кастрюлю вместе с 1 стаканом воды. Добавьте гвоздику, сушёный имбирь и доведите до кипения. Добавьте чай, убавьте огонь и варите 4–5 минут. Процедите чай в чашку, добавьте мёд.