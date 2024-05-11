Если вам надоело пить обычные травяные чаи, попробуйте заварить этот напиток из мякоти апельсина, имбиря и специй

Заварите себе этот полезный апельсиновый чай и наслаждайтесь им в дождливый день. Этот чай, изготовленный из апельсиновой мякоти, имбиря и специй, также способствует укреплению иммунитета и может даже облегчить боль в горле при простуде.
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Если вам надоело пить обычные травяные чаи, обязательно попробуйте этот рецепт.
Ингредиенты
6 долек апельсина
1 гвоздика
1 столовая ложка мёда
1 стакан воды
1/4 чайной ложки сушёного имбирного порошка
1/4 чайной ложки чёрного чая
Приготовление
Добавьте мякоть апельсина в кастрюлю вместе с 1 стаканом воды.
Добавьте гвоздику, сушёный имбирь и доведите до кипения.
Добавьте чай, убавьте огонь и варите 4–5 минут. Процедите чай в чашку, добавьте мёд.