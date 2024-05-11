Сын Тины Канделаки откровенно прокомментировал свое участие в "Новой Фабрике звезд"

Сын генерального директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Леонтий в своем блоге пояснил, что ушел с проекта "Новая Фабрика звезд" из-за сильных соперников с музыкальным образованием.
Молодой человек покинул музыкальное реалити-шоу одним из первых по собственному желанию. Он считает, что не может соперничать с ребятами, которые с детства занимаются вокалом.
"Давайте смотреть правде в глаза, технически, как вокалист, я не самый сильный был на проекте. Профессионально вокалом я занимаюсь только полгода", — объяснил Леонтий.
Он признался, что не желает о своем уходе, так как выполнил важную для себя задачу — запомнился зрителям и расширил свою аудиторию.
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