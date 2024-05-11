Сын Тины Канделаки откровенно прокомментировал свое участие в "Новой Фабрике звезд"

Канделаки объяснил свой уход с "Новой Фабрики звезд" слабыми вокальными данными

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын генерального директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Леонтий в своем блоге пояснил, что ушел с проекта "Новая Фабрика звезд" из-за сильных соперников с музыкальным образованием.

Фото: youtube.com by канал Есть нюансы is licensed under public domain

Молодой человек покинул музыкальное реалити-шоу одним из первых по собственному желанию. Он считает, что не может соперничать с ребятами, которые с детства занимаются вокалом.

"Давайте смотреть правде в глаза, технически, как вокалист, я не самый сильный был на проекте. Профессионально вокалом я занимаюсь только полгода", — объяснил Леонтий.

Он признался, что не желает о своем уходе, так как выполнил важную для себя задачу — запомнился зрителям и расширил свою аудиторию.

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