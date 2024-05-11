Самбурскую вывел из себя вопрос про новый "Универ", в который ее не позвали

Самбурская пошутила, что в новом сезоне "Универа" играет лошадь

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская в своем блоге с юмором заявила, что исполняет роль лошади, на которой уездит Кузя, в продолжении сериала "Универ".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что не собирается работать бесплатно или за ту же ставку, которая была несколько лет назад.

"Я не обязана угождать какому-то заплывшему жиром хрену, который "Универ" со мной вообще бесплатно смотрел, и пахать по 12 часов в день за ставку, которая три года назад была", — возмутилась артистка.

Настасья Самбурская в прошлом году заявила, что не собирается принимать участие в новом сезоне "Универа" из-за отсутствия финансовой мотивации.

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