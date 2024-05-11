Павел Прилучный осыпал комплиментами свою жену Зепюр Брутян на Сейшелах

Павел Прилучный похвалил свою жену Зепюр Брутян

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Отдыхающий с женой в райском местечке Павел Прилучный с новой силой влюбился в супругу Зепюр Брутян.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Прилучный разместил в "Инстаграме"* фото жены в купальнике за красиво сервированным столом на фоне моря и пальм. Супруги сейчас отдыхают на Сейшельский островах.

"Моя красотка!" — написал звезда сериала "Мажор" под фото с женой.

Ранее сообщалось, что между Павлом Прилучным и его бывшей женой, актриса Агатой Муцениеце, затянулись судебные тяжбы. Агата с помощью суда пытается увеличить сумму алиментов, а адвокаты Прилучного подали встречный иск по поводу места проживания общих детей.

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