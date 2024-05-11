Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алена Апина не смогла сняться в сериале про группу "Комбинация"
Ольга Кузьмина показала поклонникам дочь после крещения
Как продлить срок службы автомобильных сидений: советы от экспертов
Инженеры создали роботизированную систему кормления людей
Американские учёные обнаружили "бактерии-вампиры"
WSJ: Украина может объявить дефолт уже в августе
Индия начала развивать круизный туризм
Как приготовить апельсиновый чай
Канделаки объяснил свой уход с "Новой Фабрики звезд" слабыми вокальными данными
Павел Прилучный осыпал комплиментами свою жену Зепюр Брутян на Сейшелах

Павел Прилучный похвалил свою жену Зепюр Брутян

0:50
Общество

Отдыхающий с женой в райском местечке Павел Прилучный с новой силой влюбился в супругу Зепюр Брутян.

Павел Прилучный похвалил свою жену Зепюр Брутян
Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Прилучный разместил в "Инстаграме"* фото жены в купальнике за красиво сервированным столом на фоне моря и пальм. Супруги сейчас отдыхают на Сейшельский островах.

"Моя красотка!" — написал звезда сериала "Мажор" под фото с женой.

Ранее сообщалось, что между Павлом Прилучным и его бывшей женой, актриса Агатой Муцениеце, затянулись судебные тяжбы. Агата с помощью суда пытается увеличить сумму алиментов, а адвокаты Прилучного подали встречный иск по поводу места проживания общих детей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Последние материалы
Актер Александр Петров поделился фотографией с женой из театра
Уход за тонкими волосами: семь важных советов
В сети появился сериал "Нюрнбергский процесс"
Рассказываем, чем поливать клубнику
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова решила вернуть природный оттенок волос
Григорий Лепс мечтает прожить еще 30 лет и умереть в окружении родных
Певица Ольга Бузова вынуждена экономить из-за снижения доходов
Raiffeisen Bank отказался от приобретения доли в Strabag
Выступление израильской участницы "Евровидения" Голан прервали на бельгийском ТВ
Готовим испанский омлет с картофелем на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников