Павел Прилучный осыпал комплиментами свою жену Зепюр Брутян на Сейшелах

Отдыхающий с женой в райском местечке Павел Прилучный с новой силой влюбился в супругу Зепюр Брутян.
Прилучный разместил в "Инстаграме"* фото жены в купальнике за красиво сервированным столом на фоне моря и пальм. Супруги сейчас отдыхают на Сейшельский островах.
"Моя красотка!" — написал звезда сериала "Мажор" под фото с женой.
Ранее сообщалось, что между Павлом Прилучным и его бывшей женой, актриса Агатой Муцениеце, затянулись судебные тяжбы. Агата с помощью суда пытается увеличить сумму алиментов, а адвокаты Прилучного подали встречный иск по поводу места проживания общих детей.
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Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.