Терпение кредиторов на исходе: Украина рискует объявить дефолт уже в августе

Два года назад, когда Россия начала специальную военную операцию, кредиторы заверили Киев, что он сможет отсрочить выплаты по долгам. Однако теперь их терпение начинает лопаться, пишет The Wall Street Journal.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication