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Терпение кредиторов на исходе: Украина рискует объявить дефолт уже в августе

WSJ: Украина может объявить дефолт уже в августе

0:55
Экономика

Два года назад, когда Россия начала специальную военную операцию, кредиторы заверили Киев, что он сможет отсрочить выплаты по долгам. Однако теперь их терпение начинает лопаться, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: Украина может объявить дефолт уже в августе
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Группа иностранных держателей облигаций, включая такие компании как BlackRock и Pimco, намерена оказать давление на Украину, чтобы та возобновила выплаты процентов по долгам уже в следующем году.

Украина готовится к переговорам с держателями облигаций, а советники Киева работают над привлечением к процессу правительств США и других стран.

Если соглашения достичь не удастся, страна может объявить дефолт уже в августе, когда истекут льготные условия по выплате долгов держателям облигаций. Это нанесет ущерб репутации Украины среди инвесторов и усложнит перспективы дальнейших займов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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