Два года назад, когда Россия начала специальную военную операцию, кредиторы заверили Киев, что он сможет отсрочить выплаты по долгам. Однако теперь их терпение начинает лопаться, пишет The Wall Street Journal.
Группа иностранных держателей облигаций, включая такие компании как BlackRock и Pimco, намерена оказать давление на Украину, чтобы та возобновила выплаты процентов по долгам уже в следующем году.
Украина готовится к переговорам с держателями облигаций, а советники Киева работают над привлечением к процессу правительств США и других стран.
Если соглашения достичь не удастся, страна может объявить дефолт уже в августе, когда истекут льготные условия по выплате долгов держателям облигаций. Это нанесет ущерб репутации Украины среди инвесторов и усложнит перспективы дальнейших займов.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.