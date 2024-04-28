Хрустящие батончики со вкусом черничного чизкейка: здоровый перекус на основе тёртого кокоса
Веганские батончики со вкусом черничного чизкейка
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Попробуйте эти веганские батончики со сливочным вкусом черничного чизкейка. Их легко брать с собой в качестве полезного перекуса.
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Ингредиенты
- 370 г сырых кешью, замоченных на ночь в холодной воде,
- 250 мл кокосового масла,
- 1/2 стакана (125 мл) кленового сиропа,
- 1 ч. л. экстракта ванили,
- 500 г черники
Для кокосовой основы:
- 3 чашки (210 г) тёртого кокоса, поджаренного,
- 1 чашка (100 г) миндальной муки,
- 1/2 стакана (125 мл) кокосового масла, размягчённого,
- 1/2 стакана (125 мл) кленового сиропа,
- 1/2 чайной ложки молотой корицы.
Приготовление
- Застелите дно формы для выпечки пергаментной бумагой, смажьте маслом.
- Поместите все ингредиенты кокосовой основы в кухонный комбайн и перемешайте. Вылейте в форму.
- Взбейте в комбайне кешью.
- Добавьте кокосовое масло, кленовый сироп и ваниль и хорошо перемешайте. Добавьте три четверти черники и взбейте до однородной массы.
- Вылейте смесь на кокосовую основу и разровняйте поверхность. Оставшиеся ягоды посыпьте сверху. Охладите в холодильнике, оставив на ночь. Достаньте и нарежьте батончиками.
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