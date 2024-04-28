Хрустящие батончики со вкусом черничного чизкейка: здоровый перекус на основе тёртого кокоса

Веганские батончики со вкусом черничного чизкейка

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте эти веганские батончики со сливочным вкусом черничного чизкейка. Их легко брать с собой в качестве полезного перекуса.

Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

370 г сырых кешью, замоченных на ночь в холодной воде,

250 мл кокосового масла,

1/2 стакана (125 мл) кленового сиропа,

1 ч. л. экстракта ванили,

500 г черники

Для кокосовой основы:

3 чашки (210 г) тёртого кокоса, поджаренного,

1 чашка (100 г) миндальной муки,

1/2 стакана (125 мл) кокосового масла, размягчённого,

1/2 стакана (125 мл) кленового сиропа,

1/2 чайной ложки молотой корицы.

Приготовление

Застелите дно формы для выпечки пергаментной бумагой, смажьте маслом. Поместите все ингредиенты кокосовой основы в кухонный комбайн и перемешайте. Вылейте в форму. Взбейте в комбайне кешью. Добавьте кокосовое масло, кленовый сироп и ваниль и хорошо перемешайте. Добавьте три четверти черники и взбейте до однородной массы. Вылейте смесь на кокосовую основу и разровняйте поверхность. Оставшиеся ягоды посыпьте сверху. Охладите в холодильнике, оставив на ночь. Достаньте и нарежьте батончиками.