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Хрустящие батончики со вкусом черничного чизкейка: здоровый перекус на основе тёртого кокоса

Веганские батончики со вкусом черничного чизкейка

1:28
Еда

Попробуйте эти веганские батончики со сливочным вкусом черничного чизкейка. Их легко брать с собой в качестве полезного перекуса. 

Веганские батончики со вкусом черничного чизкейка
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 370 г сырых кешью, замоченных на ночь в холодной воде,
  • 250 мл кокосового масла,
  • 1/2 стакана (125 мл) кленового сиропа,
  • 1 ч. л. экстракта ванили,
  • 500 г черники

Для кокосовой основы:

  • 3 чашки (210 г) тёртого кокоса, поджаренного,
  • 1 чашка (100 г) миндальной муки,
  • 1/2 стакана (125 мл) кокосового масла, размягчённого,
  • 1/2 стакана (125 мл) кленового сиропа,
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы.

Приготовление

  1. Застелите дно формы для выпечки пергаментной бумагой, смажьте маслом.
  2. Поместите все ингредиенты кокосовой основы в кухонный комбайн и перемешайте. Вылейте в форму.
  3. Взбейте в комбайне кешью.
  4. Добавьте кокосовое масло, кленовый сироп и ваниль и хорошо перемешайте. Добавьте три четверти черники и взбейте до однородной массы.
  5. Вылейте смесь на кокосовую основу и разровняйте поверхность. Оставшиеся ягоды посыпьте сверху. Охладите в холодильнике, оставив на ночь. Достаньте и нарежьте батончиками. 
Гранола с Черникой и Бананом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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