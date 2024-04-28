Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новосибирске пара обнаружила скрытую камеру в съемной квартире
Актриса Дарья Мельникова подтвердила отношения с Романом Набатовым
Ветеринары призывают на поить кошек водопроводной водой
Веганские батончики со вкусом черничного чизкейка
У берегов Чили была поймана пропавшая в 19-м веке "акула-ангел"
Что посадить на солнечных участках
Евгений Петросян пожаловался на телефонных мошенников
Пульмонолог Исаева: электронные устройства не способствуют отказу от курения
Экспортная пошлина на золото может быть отменена с 1 июня
Летний макияж губ: трендовые оттенки

Летние оттенки помады, придающие вашему образу освежающий вид

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие предпочитают минимум декоративной косметики, избегая плотных текстур из-за дискомфорта под солнечными лучами. Однако нельзя полностью отказаться от макияжа, особенно от ухода за губами. Мы поделимся трендовыми вариантами, чтобы ваши губы привлекали все восхищенные взгляды.

Летние оттенки помады, придающие вашему образу освежающий вид
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Блеск для губ: этот классический продукт вернулся с новой формулой, которая не липкая и комфортная. Прозрачные или нейтральные оттенки блеска придают объем губам и легко сочетаются с их естественным цветом.
  2. Насыщенный розовый: розовый оттенок подходит почти всем. Пыльно-розовый — универсальный вариант, который стоит иметь в летней косметичке. Для ярких акцентов выбирайте насыщенные розовые оттенки, избегая бледных цветов.
  3. Коралловый: этот теплый оттенок помады идеально подходит для загорелой кожи летом. Полупрозрачные коралловые блески выглядят эффектно как днем, так и вечером, подчеркивая смуглость кожи. Избегайте матовых текстур в летний сезон.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Экспортная пошлина на золото может быть отменена с 1 июня
Что делать, если случайно заправил машину некачественным топливом
Эксперты ответили, что делать, если кот просится на улицу
Как остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза
Воронежцам рассказали о хитростях автобусного путешествия
Уральские учёные разработали новую технологию производства зубных имплантов
Телеведущий Антон Красовский признался, что ему не хватает Пугачёвой
Дженнифер Лопес 7 лет продавала пентхаус в Нью-Йорке за $25 млн
Польза пчелиной пыльцы для здоровья
Как ухаживать за алоэ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников