Летний макияж губ: трендовые оттенки

Летние оттенки помады, придающие вашему образу освежающий вид

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Летом многие предпочитают минимум декоративной косметики, избегая плотных текстур из-за дискомфорта под солнечными лучами. Однако нельзя полностью отказаться от макияжа, особенно от ухода за губами. Мы поделимся трендовыми вариантами, чтобы ваши губы привлекали все восхищенные взгляды.

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Блеск для губ: этот классический продукт вернулся с новой формулой, которая не липкая и комфортная. Прозрачные или нейтральные оттенки блеска придают объем губам и легко сочетаются с их естественным цветом. Насыщенный розовый: розовый оттенок подходит почти всем. Пыльно-розовый — универсальный вариант, который стоит иметь в летней косметичке. Для ярких акцентов выбирайте насыщенные розовые оттенки, избегая бледных цветов. Коралловый: этот теплый оттенок помады идеально подходит для загорелой кожи летом. Полупрозрачные коралловые блески выглядят эффектно как днем, так и вечером, подчеркивая смуглость кожи. Избегайте матовых текстур в летний сезон.