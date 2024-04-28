США сталкиваются с финансовыми проблемами: рост долга и дефицит бюджета

Байден довел дефицит бюджета и госдолг США до критических цифр

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бюджетный дефицит, превышающий триллион долларов, не оказывает существенной помощи в покрытии огромного государственного долга США, который насчитывает более 34 трлн долларов.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это объясняется тем, что расходы на обслуживание этого долга, включая выплату процентов, также составляют триллион. Джо Байден, в свою очередь, увеличил предельные суммы заемных средств, чтобы избежать проблем во время предстоящих выборов.

Бюджетные расходы в Соединенных Штатах действительно огромны. Например, только в феврале поступления в бюджет составили 271 млрд долларов, но расходы превысили эту сумму и составили 567 млрд долларов. Общий дефицит на текущий финансовый год (с 1 октября 2023 года) достиг 828 млрд долларов.

Эта проблема усложняется ростом внешнего долга, который перевалил за отметку в 34 трлн долларов. К концу 2023 года долг приблизился к 98% от ВВП, и к 2029 году он может увеличиться до 133,9% ВВП. К 2033 году США могут вынуждены будут выделять на выплаты кредиторам больше средств, чем на оборонный бюджет.

Для балансировки бюджета необходимо увеличивать налоги и сокращать расходы в Соединенных Штатах.