Бюджетный дефицит, превышающий триллион долларов, не оказывает существенной помощи в покрытии огромного государственного долга США, который насчитывает более 34 трлн долларов.
Это объясняется тем, что расходы на обслуживание этого долга, включая выплату процентов, также составляют триллион. Джо Байден, в свою очередь, увеличил предельные суммы заемных средств, чтобы избежать проблем во время предстоящих выборов.
Бюджетные расходы в Соединенных Штатах действительно огромны. Например, только в феврале поступления в бюджет составили 271 млрд долларов, но расходы превысили эту сумму и составили 567 млрд долларов. Общий дефицит на текущий финансовый год (с 1 октября 2023 года) достиг 828 млрд долларов.
Эта проблема усложняется ростом внешнего долга, который перевалил за отметку в 34 трлн долларов. К концу 2023 года долг приблизился к 98% от ВВП, и к 2029 году он может увеличиться до 133,9% ВВП. К 2033 году США могут вынуждены будут выделять на выплаты кредиторам больше средств, чем на оборонный бюджет.
Для балансировки бюджета необходимо увеличивать налоги и сокращать расходы в Соединенных Штатах.
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