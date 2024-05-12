Национальное космическое управление Китая опубликовало информационное видео, демонстрирующее разработку своей будущей базы на Луне. Это продолжение совместного проекта Международной лунной исследовательской станции, представленного Россией и Китаем еще в 2021 году.
Американские журналисты обратили внимание на удивительную деталь в видео — они заметили, как вдали взлетает ракета НАСА с кораблем "Шаттл".
Этот момент на видео был скоро исправлен и изображение отредактировано, однако в Соединенных Штатах уверены, что это не сделано просто так. Может быть, это символизирует отставание американской лунной программы от китайской. Или же указывает на то, что НАСА будет отправляться в гости к китайским колонистам на Луну, а не наоборот.
Однако настоящим загадкой является то, что НАСА прекратила использовать "Шаттлы" еще в 2011 году. И при этом американцы никаким образом не передавали свои технологии Китаю. В текущей ситуации это является невозможным, так как любое сотрудничество между этими двумя сверхдержавами исключено. Например, руководитель НАСА обвинил Китай в военном освоении космоса и секретных испытаниях оружия на орбите.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.