КНР опережает США в освоении космоса

Китай "троллит" НАСА из-за отставания США в космической гонке

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Национальное космическое управление Китая опубликовало информационное видео, демонстрирующее разработку своей будущей базы на Луне. Это продолжение совместного проекта Международной лунной исследовательской станции, представленного Россией и Китаем еще в 2021 году.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Американские журналисты обратили внимание на удивительную деталь в видео — они заметили, как вдали взлетает ракета НАСА с кораблем "Шаттл".

Этот момент на видео был скоро исправлен и изображение отредактировано, однако в Соединенных Штатах уверены, что это не сделано просто так. Может быть, это символизирует отставание американской лунной программы от китайской. Или же указывает на то, что НАСА будет отправляться в гости к китайским колонистам на Луну, а не наоборот.

Однако настоящим загадкой является то, что НАСА прекратила использовать "Шаттлы" еще в 2011 году. И при этом американцы никаким образом не передавали свои технологии Китаю. В текущей ситуации это является невозможным, так как любое сотрудничество между этими двумя сверхдержавами исключено. Например, руководитель НАСА обвинил Китай в военном освоении космоса и секретных испытаниях оружия на орбите.