Кефир перед сном: заслуженный врач дала антипохмельные рекомендации перед майскими праздниками

Врач Шарапова: во избежание похмелья, можно пить кефир или тан перед сном

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Ольга Шарапова, главный врач Клинической больницы им. В. В. Виноградова, предложила россиянам выпить стакан кефира или тана перед сном для смягчения симптомов похмелья утром перед второй волной майских праздников. По её мнению, кефир и другие кисломолочные напитки содержат аминокислоту триптофан, способствующую борьбе организма с головной болью, тошнотой, жаждой и повышенной раздражительностью. Механизм действия весьма прост — кефир выступает в роли "противоядия", помогая быстрее выводить токсины.

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"Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зелёный чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зелёные овощи", — перечислила Ольга Шарапова.