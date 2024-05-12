Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Креветки в соусе из белого вина: готовый ужин за 15 минут
Туристам предложили новый поезд в Анапу и Адлер
Украсьте дома дурантой
Норфилд: Москва и Пекин выстраивают справедливую систему мира
Кинологи рассказали о темной стороне лабрадоров
Врач Шарапова: во избежание похмелья, можно пить кефир или тан перед сном
Китай "троллит" НАСА из-за отставания США в космической гонке
Кинологи назвали норму времени прогулок с собакой
Автоэксперты дали советы по вождению машин в темное время суток
Утренняя йога: 4 простых асан, чтобы помочь проснуться

Позы йоги для утреннего пробуждения

2:47
Спорт

Занятия йогой утром помогают бережно и постепенно избавиться от остатков сна и зарядиться энергией на весь день. Марина Бадри, опытный инструктор по йоге и мастер-тренер XFIT, предлагает комплекс упражнений.

Позы йоги для утреннего пробуждения
Фото: Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1 упражнение. Врикшасана (Поза дерева)

Начнем с положения стоя с прямой спиной: согните одно колено и поместите стопу на внутреннюю поверхность бедра, пяткой у паха. Затем, отталкиваясь стопой, плавно разведите колено наружу, не допуская поворота таза за коленом. Руки тяните вверх, локти прямые. Удерживайте позу на 5 дыхательных циклов или 20-30 секунд.

2 упражнение. Уткатасана (Поза стула)

Далее, из вертикального положения стоя, поставьте стопы вместе. Согните колени, отведите таз назад, словно садитесь на стул. Соедините пальцы рук и поверните их в сторону, поднимая на уровень ушей и головы. Растяните лопатки вниз, удлиняя шею. Удерживайте эту позу на 5 дыхательных циклов или 20-30 секунд.

3 упражнение. Урдхва Мукха Шванасана (Собака мордой вверх)

Лягте на живот. Руки разместите на грудной клетке с пальцами вперед и запястьями под плечами.

Ноги должны быть на ширине плеч и параллельны друг другу.
Поставьте колени на пол пятками вверх. Втяните пупок, вдохните и оторвите ладони от пола так, чтобы колени и бедра не касались пола. Выдвиньте грудь вперед. Сведите лопатки вместе и посмотрите вниз.

Посмотрите по диагонали вверх и постарайтесь не запрокидывать голову назад. Растяжка от подбородка до лобковой кости. Обратите внимание на поясницу и постарайтесь согнуть грудной отдел позвоночника больше, чем поясничный.

Встаньте на обе ноги и оттолкнитесь от пола, удерживая бедра и колени над землей. Собака мордой вверх раскрывает грудной отдел позвоночника, тем самым стимулируя работу легких и сердца.

4 упражнение. Адхо Мукха Шванасана (Собака мордой вниз)

Из позы собаки мордой вверх на выдохе поднимайте таз и приближайте голову к полу. Держите спину прямо в течение 3-4 дыхательных циклов. Широко разведите пальцы и прижмите основание указательного пальца к полу. Двигайте лопатками в разные стороны. На выдохе вытяните позвоночник вверх за седалищными костями. Следите за тем, чтобы ноги были параллельны, а колени выпрямлены.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом

Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.

Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева" Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Новый инновационный способ защиты от акул в Египте: прототип устройства в Хургаде
Новый инновационный способ защиты от акул в Египте: прототип устройства в Хургаде
Последние материалы
Автоэксперты дали советы по вождению машин в темное время суток
Дизайнер раскрыл смысл "правила трех" в интерьере
Настойка из крапивы для огорода
Массажный коврик с шипами: старый метод в новом свете для здоровья и релаксации
Учёные обнаружили необычный метод защиты от хищников у водяных ужей
Простой рецепт смузи-боула из манго
Певица Валерия рассказала о досуге с внучкой Селин
Губин признался, что хочет написать хит для Сергея Лазарева
Речное сообщение между российским и китайским городами появилось
После спорта сразу хочется спать: разбираем причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников