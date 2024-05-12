Утренняя йога: 4 простых асан, чтобы помочь проснуться

Позы йоги для утреннего пробуждения

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Занятия йогой утром помогают бережно и постепенно избавиться от остатков сна и зарядиться энергией на весь день. Марина Бадри, опытный инструктор по йоге и мастер-тренер XFIT, предлагает комплекс упражнений.

Фото: Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1 упражнение. Врикшасана (Поза дерева)

Начнем с положения стоя с прямой спиной: согните одно колено и поместите стопу на внутреннюю поверхность бедра, пяткой у паха. Затем, отталкиваясь стопой, плавно разведите колено наружу, не допуская поворота таза за коленом. Руки тяните вверх, локти прямые. Удерживайте позу на 5 дыхательных циклов или 20-30 секунд.

2 упражнение. Уткатасана (Поза стула)

Далее, из вертикального положения стоя, поставьте стопы вместе. Согните колени, отведите таз назад, словно садитесь на стул. Соедините пальцы рук и поверните их в сторону, поднимая на уровень ушей и головы. Растяните лопатки вниз, удлиняя шею. Удерживайте эту позу на 5 дыхательных циклов или 20-30 секунд.

3 упражнение. Урдхва Мукха Шванасана (Собака мордой вверх)

Лягте на живот. Руки разместите на грудной клетке с пальцами вперед и запястьями под плечами.

Ноги должны быть на ширине плеч и параллельны друг другу.

Поставьте колени на пол пятками вверх. Втяните пупок, вдохните и оторвите ладони от пола так, чтобы колени и бедра не касались пола. Выдвиньте грудь вперед. Сведите лопатки вместе и посмотрите вниз.

Посмотрите по диагонали вверх и постарайтесь не запрокидывать голову назад. Растяжка от подбородка до лобковой кости. Обратите внимание на поясницу и постарайтесь согнуть грудной отдел позвоночника больше, чем поясничный.

Встаньте на обе ноги и оттолкнитесь от пола, удерживая бедра и колени над землей. Собака мордой вверх раскрывает грудной отдел позвоночника, тем самым стимулируя работу легких и сердца.

4 упражнение. Адхо Мукха Шванасана (Собака мордой вниз)

Из позы собаки мордой вверх на выдохе поднимайте таз и приближайте голову к полу. Держите спину прямо в течение 3-4 дыхательных циклов. Широко разведите пальцы и прижмите основание указательного пальца к полу. Двигайте лопатками в разные стороны. На выдохе вытяните позвоночник вверх за седалищными костями. Следите за тем, чтобы ноги были параллельны, а колени выпрямлены.