Марина Носкова рассказывает: как мы потеряли земельные участки, борясь за здоровье Николая

Жена известного советского и российского певца Николая Носкова, Марина, рассказала, что для оплаты его лечения им пришлось расстаться с двумя земельными участками. В интервью для aif. ru она поделилась этой информацией, уточнив, что продажа недвижимости была осуществлена в целях поддержки здоровья мужа.
Марина отметила, что после инсульта, перенесенного несколько лет назад, Николай провел год в частной клинике, где лечение частично было оплачено друзьями, но большая часть расходов пала на супругов. Она уточнила, что до этого у них были два земельных участка, один в Крыму, другой в Подмосковье, где уже началось строительство домов. Однако пришлось распродать эти участки, чтобы обеспечить средства на лечение и проживание.
Марина также отметила, что в настоящее время у них есть квартира в Москве, но Николай предпочитает жить за городом, поэтому они снимают дом в Подмосковье за значительную сумму.
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