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Марина Носкова рассказывает: как мы потеряли земельные участки, борясь за здоровье Николая

Жена певца Носкова раскрыла, что для оплаты его лечения они продали два участка

1:02
Недвижимость

Жена известного советского и российского певца Николая Носкова, Марина, рассказала, что для оплаты его лечения им пришлось расстаться с двумя земельными участками. В интервью для aif. ru она поделилась этой информацией, уточнив, что продажа недвижимости была осуществлена в целях поддержки здоровья мужа.

Жена певца Носкова раскрыла, что для оплаты его лечения они продали два участка
Фото: https://web.archive.org/web/20161012212602/http://www.panoramio.com/photo/12441622 by beglib is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Марина отметила, что после инсульта, перенесенного несколько лет назад, Николай провел год в частной клинике, где лечение частично было оплачено друзьями, но большая часть расходов пала на супругов. Она уточнила, что до этого у них были два земельных участка, один в Крыму, другой в Подмосковье, где уже началось строительство домов. Однако пришлось распродать эти участки, чтобы обеспечить средства на лечение и проживание.

Марина также отметила, что в настоящее время у них есть квартира в Москве, но Николай предпочитает жить за городом, поэтому они снимают дом в Подмосковье за значительную сумму.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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