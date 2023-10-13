Дарья Митина: Израиль превратит сектор Газа в пыль

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Конфликт между Палестиной и Израилем ожесточается с каждым днём. Кто виноват в происходящем, почему евреи устроили геноцид арабов, как ХАМАСу удался блестящий диверсионный рейд, станет ли конфликт в Газе международным и как Израиль отомстит сектору Газа, Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: openverse

— Сегодня речь пойдёт о палестино-израильской проблеме. Израиль ведёт себя как оккупант, систематически осуществляет геноцид палестинского населения. Если в Палестине мы имеем дело с группами боевиков, то израильское государство террористично по всей вертикали. Оно ведёт себя как террорист не только в Палестине. Израиль периодически бомбит Сирию, Ливан.

Сейчас весь Ближний Восток с подачи США и сионистов превращается в одну большую кровавую палестину.

В 2009 году ХАМАС только пришёл к власти в Газе. Чем отметило сионистское образование победу на выборах ХАМАС? Тут же был нанесён удар по церемонии выпуска школы, 300 человек были убиты одним махом, школьники и их родственники. Почему-то никто особо не возмущался в международном сообществе. Подумаешь, 300 каких-то палестинцев.

Израиль бомбил мечети, школы, больницы, свадьбы, кареты скорой помощи, густонаселённые городские кварталы, деревни. Разбомбили университет. Зачем палестинцам столько учиться? Всё равно работы для них нет.

Они отбомбились по школе ООН, в которой укрывались беженцы и учились палестинские дети. Сорок трупов вытащили из-под обломков школы. Почему об этом никто не говорит?

Израильтяне очень любят бомбить мечети в час молитвы. В 1994 году еврейский экстремист Барух Гольдштейн расстрелял верующих в мечети Халиля во время молитвы. А теперь "коллективным гольдштейном" стали израильские войска.

В 2009 году в Газу с трудом проникли работники Красного Креста, потому что Израиль блокировал доступ для международных организаций в сектор Газа. Они нашли разлагающиеся трупы и обессилевших, оголодавших детей. Много детей тогда удалось вывезти из-под бомбёжек. Это сироты, которые были на грани голодной смерти. После этого Израиль закрыл Красному Кресту въезд в Газу.

Да, силы Палестины и Израиля не равны. Газу раскатывают буквально в пыль, оставляют без электричества, отопления, газа, воды. Газа находится на берегу моря. Израиль запрещает палестинским лодкам выходить в акватории. Он закрывает все ходы по поступлению продуктов.

Египет всегда проявлял общеарабскую солидарность и помогал палестинцам. Но, к сожалению, маршал Ас-Сиси, президент Египта, сейчас не может открыть полноформатный переход из Газы на Синай. По Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет не имеет права держать большой военный контингент на Синае. Поэтому бесконтрольное проникновение населения из другой страны невозможно.

Израиль устроил блокаду, чтобы свергнуть законное правительство Газы руками самих арабов.

Евреев не устраивал ХАМАС, и Дов Вайсглас, советник тогдашнего премьер-министра Израиля, заявил: "Палестинцев нужно посадить на диету, пока они сами не примут правильное решение". Этой диетой стала страшная блокада, точнее, геноцид.

Сегодня ситуация сильно изменилась с информационной точки зрения. Никто не ожидал, что палестинцев будет ждать успех, пусть и временный. Это был хорошо подготовленный диверсионный рейд.

Израиль долго считал, что его армия — первая армия на Ближнем Востоке, а ХАМАС — это люди в тапках и с ржавыми советскими автоматами Калашникова. Из-за этого мифа палестинцы добились успеха. Они захватили несколько тысяч заложников, несмотря на то, что Израиль уже высказался: заложников жалеть не будут, ими решили пожертвовать. Несколько тысяч человек, которыми решили пожертвовать, — как бы это не вышло боком израильскому правительству. Нетаньяху сейчас в очень уязвимом положении. Именно этим воспользовался ХАМАС. Это был оптимальный момент для нанесения прежде всего морального поражения. Они перегрузили израильское ПВО тысячами ракет, задавили их хваленую связь РЭБом. Средствами радиоэлектронной борьбы против Израиля не работали лет тридцать. Хамасовцы захватили:

базу ВМФ,

две базы пехотных дивизий,

базу 143-й дивизии — дивизии Газы.

Эта дивизия дислоцирована поблизости от сектора, она осуществляет силовую поддержку всех зачисток. Двенадцать часов хвалёная дивизия Газы была во власти ХАМАСа. Кроме заложников, добыто много важной для палестинцев информации: секретные коды, шифры, точки входа ДРГ, их эвакуация, протоколы поддержки, огневой и физической. Был организован водный десант. Плюс начались беспорядки арабов в израильских городах, включая Иерусалим. Это блестящая диверсионная операция.

Конечно, силы не равны, Газа будет задавлена. Но ореол непобедимой армии Израиля сдулся за два дня. Это чудовищный провал всех израильских спецслужб и армии ЦАХАЛ. Сейчас в их правительстве идут разборки.

Это провал и с медийной точки зрения. Никто раньше не видел кадров уничтожения танка "Меркава". Сейчас уничтожение "Меркавы" с дронов — это видео недели. Захвачены БТР, тяжёлая техника. Израиль готовился к войне в пустыне с тяжёлой техникой, танками. В условиях плотной городской застройки армия Израиля чувствует себя совершенно по-другому.

Большинство заложников были взяты врасплох, хотя, по израильской доктрине, каждый израильский солдат ежесекундно должен быть готов к отражению противника. А здесь не сработали системы наблюдений за стеной, не сработали системы связи. Кто-то их очень технично отключил дистанционно.

Израиль не ограничатся бомбардировками с воздуха. Будут элементы наземной операции. Но это не будет военной операцией. Иначе конфликт моментально станет международным.

Подключатся другие сегменты Палестинского сопротивления, а также "Хезболла".