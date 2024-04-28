Почему нельзя поить кота водопроводной водой: ветеринары умоляют хозяев этого не делать

Ветеринары призывают на поить кошек водопроводной водой

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Эксперты настоятельно рекомендуют не употреблять водопроводную воду без предварительной обработки, хотя в редких случаях это возможно.

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Качество воды в многоквартирных домах часто оставляет желать лучшего, и на очистительных станциях обычно используется хлор. Возникает вопрос: подходит ли такая вода для домашних животных?

Несмотря на то, что животные могут пить воду из природных источников, таких как лужи или реки, водопроводная вода может быть опасной.

Специалисты утверждают, что использование такой воды может привести к развитию заболеваний почек и мочевого пузыря, а также к проблемам с иммунной и пищеварительной системами у питомцев. Отдельная опасность заключается в использовании стоячей воды из мисок, которые долго не чистились: в теплой и грязной среде могут размножаться бактерии.

Владельцам животных стоит обеспечить несколько источников воды в доме и использовать для питья фильтрованную или бутилированную воду.