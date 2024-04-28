Были названы основные противопоказания для донорства крови

Врач Алексеев: донорство крови невозможно при наличии паразитарных заболеваний

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев в интервью с RT рассказал, кому не следует становиться донором крови.

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Он отметил, что донором может стать лицо, достигшее совершеннолетия и имеющее вес не менее 50 килограммов. Кроме того, имеются как постоянные, так и временные противопоказания для данной процедуры.

"К постоянным относятся инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, центральной нервной системы, органов дыхания, психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и так далее", — сообщил Александр Алексеев, указав на возможность ознакомления со всем списком на официальных медицинских порталах государства.

По заявлению специалиста, временные ограничения на донорство крови меняются в зависимости от конкретной причины. Например, после гриппа или ОРВИ можно стать донором через 30 дней, а спустя 120 дней после татуировки. Для женщин, родивших ребёнка, этот срок составляет один год со дня родов.

Длительность запрета на донорство после вакцинации зависит от вида вакцины и может варьироваться от 10 до 120 дней. Также принимается во внимание индекс массы тела: если он ниже 18,5 или превышает 40, то потенциальному донору следует либо набрать, либо сбросить вес, как уточнил Александр Алексеев.

Также он отметил, что допуск для сдачи крови осуществляется врачом-трансфузиологом, который учитывает результаты анализов, осмотр и медицинскую историю. Эксперт предупредил всех желающих, что за 48 часов до процедуры донорства крови не рекомендуется употреблять алкоголь, а за 72 часа до визита в центр сдачи крови лучше ограничить приём аспирина или болеутоляющих препаратов.